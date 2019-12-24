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24.12.2019 13:18
Рубрика: Общество

Названы самые бесполезные средства от насморка

Текст: Сергей Бабкин

Популярные народные способы лечения насморка оказались бесполезными. Как рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Подмосковья Ирина Лукина, прогревание носа солью или вареными яйцами может помочь лишь на первых этапах ринита.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Гораздо эффективнее частое проветривание и увлажнение комнаты. "Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать общественного транспорта, где легко повторно заразиться", - отмечает специалист.

Промывать нос можно солевыми растворами, как аптечными, так домашнего приготовления. А вот сосудосуживающими препаратами медик не советует увлекаться. Сморкаться лучше без усилий, использовать лучше не тканевые, а одноразовые бумажные платки. "Если вы пытались справиться с ринитом в течение 4-5 дней самостоятельно, а положительного результата нет, нужно посетить доктора, ведь примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и может вызвать массу осложнений", - подчеркнула Ирина Лукина.

Общество Здоровье

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