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24.12.2019 07:53
Рубрика: Общество

Названы самые плохие подарки на Новый год

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сувениры и символы годы стали самыми нежелательными подарками на Новый год. Более половины опрошенных - 57% не хотели бы их увидеть под елкой.

Фото: iStock
Сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Hi-Tech Mail.ru. Следом идут мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%) и полотенце (38%). Источниками новогоднего настроения опрошенные назвали - елку, гирлянды и украшения в доме и на витринах магазинов.

При этом, подавляющее большинство респондентов (71%) сказали, что получают бесполезные подарки, а 9% признались, что всегда передаривают их кому-то другому.

В исследовании говорится, что 70% россиян считают, что подарок должен быть практичным, 53%, выбирая подарок, руководствуются пожеланиями близких, 15% покупают, прежде всего, то, что привлекло их внимание, а 11% уверены, что подарок должен удивлять. Девять процентов опрошенных заявили, что главной целью покупки подарка считают возможность получить внимание близких.

Также в исследовании составлен список наименее востребованных подарков среди электроники. Первое место в этом рейтинге заняла электрическая бритва (48%), не хотели бы игровую консоль - 41%, музыкальную колонку - 38%, электронную книгу - 37%, навигатор - 36%, экшн-камеру - 31%, видеокамеру - 29%, робота-пылесос - 28%. По 27% отрицательного рейтинга набрали наушники и фотоаппарат.

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
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