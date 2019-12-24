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24.12.2019 22:51
Рубрика: Культура

Названы самые популярные песни 10-летия: в лидерах Марк Ронсон и Эд Ширан

Текст: Александр Алексеев

Список лучших хитов 2010-2019 годов опубликовал главный журнал о музыкальной индустрии мира Billboard. Все результаты основаны на точных данных о продажах этих песен и рекордах в хит-параде.

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
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При составлении списка главных песен десятилетия, учитывалось время их пребывания в чартах Hot-100 ("Горячая сотня"), обновляющегося каждую неделю. Ставший самым успешным синглом 2010-2019 годов развеселый шлягер Uptown Girl певца, гитариста и продюсера Марка Ронсона (в содружестве с певцом Бруно Марсом) пребывал на первой строчке в 2015 году рекордные 14 недель. А дольше всего продержавшийся в Hot-100 нынешнего года энергичный трек Old Town Road, исполненный рэпером Lil Nas X и рокером гитаристом Билли Рэем Сайрусом (19 недель), в итоге не успел попасть даже в Top-5 этой декады…

При этом ни у кого из звезд не оказалось в Top-10 больше одного хита. И это значит, что явного лидера в современной поп-, рок-, рэп-, хип-хоп- и джаз-музыке 2010-2019 годах так и не оказалось…

Список 10 лучших песен десятилетия (и их рекорды)

1. Mark Ronson - Uptown Funk feat. Bruno Mars (14 недель №1 в 2015 году);

2. LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock - Party Rock Anthem (6 недель на первой позиции в 2011 году);

3. Ed Sheeran - Shape of You (11 недель №1 в 2017 году);

4. The Chainsmokers - Closer feat. Halsey (12 недель №1 в 2017 году);

5. Maroon 5 - Girls Like You feat. Cardi B (7 недель №1 в 2018 году);

6. Rihanna - We Found Love feat. Calvin Harris (10 недель №1 в 2011-2012 годах);

7. Lil Nas X - Old Town Road feat. Billy Ray Cyrus (19 недель №1 в 2019 году);

8. Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) (8 недель №1 в 2012 году);

9. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee and Justin Bieber (16 недель №1 в 2017 году)

10. Adele - Rolling in the Deep (7 недель №1 в 2011 году).

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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