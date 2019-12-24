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24.12.2019 10:03
Рубрика: Общество

Названы симптомы появления тромбов в сосудах

Текст: Андрей Васильев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Резко появившийся у человека голубоватый или красноватый оттенок кожи является главным признаком, сигнализирующим об образовании тромбов.

Фото: iStock
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Согласно ежегодному отчету Британской парламентской группы по тромбозу за 2018 год, выдержки из которого опубликовала газета The Daily Mail, у каждого 20-го человека развивается тромб в вене, и более половины из них начинаются, когда пациент находится в больнице. Каждый год в одной только Англии умирает более 25 тысяч человек от тромбов в больнице. Это больше, чем общее количество смертей от рака молочной железы, СПИДа и дорожно-транспортных происшествий.

Об образовании тромбов в организме, отмечают эксперты, также могут свидетельствовать и другие признаки. В частности, не спадающие отеки на руках и ногах. В этом случае эксперты советуют незамедлительно обратиться к врачу. О тромбах в сосудах также может сигнализировать боль, напоминающая судороги.

При этом наиболее уязвимы для тромбообразований пациенты, страдающие диабетом, ожирением, особенно после 60 лет, поскольку образование сгустков крови обычно вызвано сидячим образом жизни и отсутствием активности. Это побуждает кровь скапливаться в нижних конечностях, где в глубоких венах может развиться тромб, известный как тромбоз глубоких вен (ТГВ). По словам Ричарда Бизлиа, профессора медицины новозеландского университете Виктории, известны случаи, когда люди засыпали во время дальнего перелета и часто больше не поднимались со своего места.

Фото: Pixabay
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В некоторых случаях сгусток крови может очищаться сам по себе, но существует риск того, что часть сгустка может разорваться и попасть в легкие, что может привести к фатальной легочной эмболии.

Медики советуют включать в рацион для снижения риска тромбообразования чеснок, куркуму, семена льна. Кроме того, врачи рекомендуют людям, подверженным риску тромбоза, носить компрессионные чулки, особенно если они перенесли хирургическую операцию при травмах, таких как переломы костей и растяжения связок. Их, отмечают эксперты, всегда следует носить под гипсом или устройством, которое обездвиживает ногу.

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