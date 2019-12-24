Несколько землетрясений зафиксировано у западного побережья Канады

Два землетрясения, последовавших одно за другим, произошли в Канаде. Подземные толчки были зафиксированы у западного побережья страны.

Первое землетрясение имело магнитуду 5,7. Его эпицентр находился в Тихом океане в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт Харди. Очаг залегал на глубине десять километров.

Второе сейсмособытие было магнитудой 6,0, передает РИА Новости. Эпицентр располагался в 175 километрах от Порт-Харди. Очаг залегал на той же глубине.

Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.