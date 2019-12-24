Объем внешнеторговых грузов через железнодорожный порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд

Объем внешнеторговых грузов, перевезенных через железнодорожный порт пограничного города Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян составил 10 миллионов 714 тысяч тонн. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", это на 10,5 процента больше, чем в предыдущем году. Новый показатель уже побил исторический рекорд 2017 года.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Предполагается, что к концу года грузооборот через Суэйфэньхэ достигнет 11 миллионов тонн. Об этом 23 декабря сообщили в железнодорожном КПП.
Порт в Суйфэньхэ - крупнейший железнодорожный переход в провинции Хэйлунцзян, поддерживающий постоянную координацию с российской железнодорожной станцией "Гродеково". Стороны своевременно решают возникающие проблемы, что в значительной мере повышает эффективность таможенного контроля.
По официальным данным, через железнодорожный порт Суйфэньхэ в этом году прошло 113 поездов Китай-Европа.