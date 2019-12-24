Объем внешнеторговых грузов через железнодорожный порт Суйфэньхэ побил исторический рекорд

Предполагается, что к концу года грузооборот через Суэйфэньхэ достигнет 11 миллионов тонн. Об этом 23 декабря сообщили в железнодорожном КПП.

Порт в Суйфэньхэ - крупнейший железнодорожный переход в провинции Хэйлунцзян, поддерживающий постоянную координацию с российской железнодорожной станцией "Гродеково". Стороны своевременно решают возникающие проблемы, что в значительной мере повышает эффективность таможенного контроля.

По официальным данным, через железнодорожный порт Суйфэньхэ в этом году прошло 113 поездов Китай-Европа.