Обязанность по утилизации упаковки предложили возложить на производителей

Усовершенствовать процесс утилизации упаковки предложили в Госдуме. Депутат Александр Фокин предложил поправки в закон об отходах производства и потребления.

Сегодня, как следует из опубликованного законопроекта, обязанность по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП) в отношении товаров и упаковки товаров возлагается на производителей и импортеров товаров и упаковки, а в отношении упаковки товаров, произведенной на территории Российской Федерации, такая обязанность возлагается на производителей товаров в этой упаковке. В результате, как считает автор инициативы, это порождает путаницу и непонимание, кто же в конце концов должен утилизировать тару.

Документом предлагается обязать прямых производителей упаковки в РФ исполнять РОП "вне зависимости от того, производят они ее для упаковки товаров третьих лиц или упаковки собственного продукта, освободив от этой обязанности производителей товаров в упаковке". "Предложенное изменение позволит устранить путаницу среди производителей при определении ответственного за РОП лица, повысить собираемость отходов упаковки и их последующую утилизацию, снизить количество отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В данный момент, по данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", в стране действуют 11 заводов по производству полой стеклотары, 1296 производителей бумажной упаковки, 2 717 компаний по производству полимерной упаковки, 150 предприятий по производству металлической упаковки. В целом же насчитывается 4 147 производителей упаковки.