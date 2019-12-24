Обнаружен окаменелый мозг возрастом полмиллиарда лет

Группа исследователей из Гарвардского университета заявила, что ей удалось обнаружить окаменелый мозг морского существа, возраст которого составляет порядка 500 миллионов лет. Эта находка может оказаться одной из древнейших и уникальной в своем роде.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Среди археологов широко распространено мнение, что мягкая материя не может окаменеть. То есть найти окаменелый мозг практически невозможно.

Предыдущие исследования показали, что мягкий материал разлагается в ходе естественных биологических процессов до того, как происходит окаменение. Однако в последние годы появились работы, опровергающие это мнение.

Например, несколько исследовательских групп чуть ранее сообщили о находке того, что они считают окаменелой нервной тканью членистоногих кембрийского периода - древних существ из семейства насекомых, пауков и ракообразных.

Большинство таких работ были встречены в археологическом сообществе скептически. В новой работе исследователи из Гарварда не только сообщают о найденном окаменелом мозге кембрийского периода, но и представляют доказательства того, что мягкая ткань все-таки способна затвердеть до завершения процесса разложения.

Описанный учеными образец был найден на историческом участке в штате Юта (США). Речь идет о крошечном существе, которое окаменело благодаря своему жесткому экзоскелету. Его возраст оценивается примерно в 500 миллионов лет.

До сих пор в подобных находках ученые не встречали даже признаков мягких тканей. Однако сразу в двух новых образцах было найдено то, что исследователи описывают как симметричные пятна вдоль средней части тела существа. По их мнению, все это очень похоже на часть центральной нервной системы, которая наблюдается у современных членистоногих.

Лабораторный анализ выявил в этих пятнах следы углерода, который, как отмечают ученые, в изобилии встречается в нервной ткани. Кроме того, исследователи обнаружили в пятнах некие нити, которые связывали пятна с четырьмя глазами древнего существа. Возможно, это была нервная ткань.

По мнению исследователей, таких доказательств достаточно для утверждения, что обнаруженные пятна являются окаменелым нервным веществом. К слову, ранее в Китае местные исследователи нашли окаменелый образец с пятнами, почти идентичными пятнам, найденным в штате Юта.