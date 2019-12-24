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24.12.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Четверть россиян опасаются увольнения

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

26% опрошенных аналитиками компании HeadHunter россиян ответили, что ощущают на текущем месте работы угрозу увольнения. При этом не ощущают такой угрозы 63% опрошенных.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Об этом говорится в исследовании HeadHunter, подготовленном на основе замеров общественных настроений. Компания напоминает, что она ежеквартально выводит "индекс самочувствия" соискателей, который отражает оценку их текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе.

Показатели индекса колеблются от -1 до +1, где -1 - это самые негативные настроения работников, 0 - нейтральные, а +1 - самые позитивные. За последние четыре года индекс не выходил в плюсовую зону (за исключением отдельных профобластей), но до максимально негативного уровня опускался только в 2016 году. Накануне 4-го квартала 2019 года индекс по сравнению с предыдущим кварталом снизился с -0,03 до отметки -0,06. Но, как уверяют аналитики, это сезонное ухудшение настроений.

Стабильнее всего себя чувствуют специалисты, занятые в сфере ИТ и продажах. Нет страхов по поводу увольнения у работников науки и образования, добывающих и сырьевых компаний, консультантов, а также у госслужащих. А вот неуверенность испытывают представители сферы безопасности (в первую очередь - сотрудники охраны), а также сотрудники банков и инвестиционных компаний.

Наиболее пессимистично в конце года настроены жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, наиболее оптимистично - Дальнего Востока.

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Чаще всего трудности с поиском работы отмечают специалисты в сфере добычи сырья, топ-менеджеры и представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. У последних один из самых высоких уровней конкуренции за рабочее место - в среднем на одну вакансию приходится по 10-12 резюме. Быстрее же всего находят работу специалисты по продажам, ИТ-специалисты и представители рабочих специальностей.

Впрочем, несмотря на предновогодние страхи, по данным HeadHunter, в 2020 году лишь 2,8% компаний собираются сократить численность своих сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 43,7% компаний планируют увеличивать штаты.

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