Одна из крупнейших курьерских компаний в США неофициально объявила 3 января "национальным днем возвратов". Ничего удивительного в этом нет: по статистике, которую приводит телеканал CNBC, в первые дни нового года около 1,5 миллиона посылок отправляется обратно в магазин.

В каждый праздничный сезон в магазины по всему миру возвращают товары на сумму примерно в 90 миллиардов долларов. Эта практика стала настолько привычной, что 77 процентов опрошенных в начале декабря американцев уже тогда планировали вернуть в магазин хотя бы часть подарков, которые они получат в конце месяца, а около 20 процентов допускали, что вернут больше половины того, что найдут под елкой. Неудивительно, что крупные американские и британские торговые сети составляют списки товаров, которые чаще всего возвращают в магазины, и передают эти списки в СМИ, чтобы люди не повторяли чужих ошибок и не покупали того, что впоследствии имеет высокие шансы вернуться к продавцу.

Второе место по числу возвратов среди подарков заняла кухонная техника

В Британии на первое место в нынешнем году по количеству возвратов вышла обувь. Это объясняется просто: довольно часто она не подходит по ноге, даже если размер правильный. Второе место заняла кухонная техника: чайники, тостеры, миксеры, кофемашины. И действительно, зачем человеку, к примеру, два чайника? На третьем месте видеоигры, и, как правило, причина та же - очень часто подарок дублирует уже имеющиеся в наличии вещи. Четвертую позицию, как ни странно, занимают конфеты. В России вряд ли кому-нибудь придет в голову относить в магазин полученные в дар сладости - это недорогой подарок, и даже если кто-то не любит сладкое, всегда можно угостить гостей. А в Британии конфеты возвращают и получают за это небольшие деньги. Пятое место - у ароматических свечей, которые, как выясняется, являются очень личным подарком - запахи, которые нам нравятся, могут раздражать других людей. Шестым номером в рейтинге идет спортивная одежда, а седьмым - диски DVD, которые все больше оказываются не у дел в связи с распространением онлайн-кинотеатров. На восьмом месте детская одежда, и это также несложно понять: чужие дети так быстро растут! Девятыми идут бокалы и стаканы - исследования показывают, что их содержимое является более желанным подарком, потому что его можно выпить, а для новой стеклянной посуды нужно место. И, наконец, замыкает список декоративная косметика.