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24.12.2019 07:41
Рубрика: Спорт

Овечкин не спас свою команду от разгрома в Бостоне

Текст: Максим Домчев
Гол капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не спас его команду от разгрома в Бостоне - 3:7.

Минувшей ночью в НХЛ прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ, который уходит на рождественский перерыв. "Вашингтон" отправился в Бостон, где его ожидал матч против местных "мишек".

Фото: AP
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Уже в первом периоде стало понятно, что ничего хорошего этот визит Овечкину и партнерам не сулит. Хозяева четыре раза огорчили голкипера гостей Брейдена Холтби. Начало кошмару положил гол в большинстве Джейка Дебрюска, закрепили успех партнера Брэд Маршан, Андерс Бьорк и Патрис Бержерон.

В перерыве главный тренер "Вашингтона" заменил Холта, отразившего всего 7 бросков, на россиянина Илью Самсонова. Он продержался почти 7 минут, но после броска Чарли Койла был вынужден капитулировать. На 15 минуте второго периода "Вашингтону" наконец-то удалось размочить счет. Александр Овечкин забросил 23 шайбу в сезоне.
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В третьем периоде Ларс Эллер отыграл еще одну шайбу, после чего "Кэпиталз" сняли вратаря. Давид Крейчи поразил пустые ворота, но тут же Гарнет Хатавэй снова огорчил "Бостон". И снова Самсонова заменили на шестого полевого игрока, и Патрис Бержерон установил окончательный результат - 7:3.

Несмотря на счет, "Вашингтон" вчистую перебросал своего соперника - 42:17. Однако в этот день страж ворот "Бостона" Туука Раск провел феноменальный матч. Один только Овечкин нанес восемь бросков по воротам "Брюинз". Также капитан "Кэпиталз" выполнил шесть силовых приемов, заработал удаление и завершил встречу с коэффициентом полезности "минус три".

Также "минус три" заработал и Евгений Кузнецов, "минус один" - у защитника Дмитрия Орлова. Голкипер Илья Самсонов в итоге отразил три из четырех бросков по своим воротам.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

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