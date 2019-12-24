Первый полк с "Авангардами" заступит на боевое дежурство на этой неделе

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат в следующем году 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Об этом во вторник на итоговой коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Перечисляя стратегические задачи армии и флота на 2020 год, он сказал, что в стратегических ядерных силах необходимо поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением ракетами "Авангард" заступит на боевое дежурство, по словам министра обороны, уже на этой неделе.

Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", уточнил глава военного ведомства. "Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет" - с 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами", - сказал Сергей Шойгу.

В то же время на 2020 год запланировано завершение модернизации на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", на вооружении которого находятся баллистические ракеты "Булава". Уже успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Всего ВМФ России в следующем году должен получить в боевой состав 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения. Запланировано поставить в войска один береговой ракетный комплекс "Бал".

В 2020 году должно завершиться строительство объектов инфраструктуры базирования ракетных подлодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Также, по словам Шойгу, будет внедрен проектный метод управления созданием, строительством и модернизацией кораблей ВМФ.

Справка "РГ"

Ракетный комплекс "Авангард" наряду с другими новинками российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.