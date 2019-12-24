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24.12.2019 22:13
Рубрика: Общество

Подчиненная у детей

Почему Анна Кузнецова считает неизбежной реформу органов опеки
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
По данным Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в последние годы на 56 процентов снизилось число детей, живущих в детдомах, и на 55 процентов - детей, попадающих в дома малютки. Что говорит о росте усыновлений и росте числа приемных семей. Но общее количество детей-сирот за 2010-2019 годы увеличилось в 3,6 раза. Так же в 3,6 раза выросло число детей-сирот, стоящих на учете на получение социального жилья.

- Одна из причин создавшегося положения, - считает детский омбудсмен Анна Кузнецова, - неповоротливость системы опеки. Об этом свидетельствуют и наши, аппарата омбудсмена, обращения с жалобами на отсутствие инструментов для решения конфликтных ситуаций, и жалобы к нам из регионов, и письма к нам самих органов опеки. Главная проблема - раскоординированность системы управления этой сферой. В одних регионах опека подчинена соцзащите, а нормативные документы ей пишет Минпросвещения, в других регионах - наоборот. Диссонанс соподчиненности приводит к стоянию на месте.

Смертность среди детей снизилась почти вдвое, или на 42 процента

Содержание реформы Кузнецова видит не в расширении функционала и росте численности органов опеки, а в разграничении зон ответственности сотрудников. Правда, она признает, что работа в созданной группе по реформам "пока не ведется".

- Подвижка на этом пути, - говорит Анна Кузнецова, - институт детского омбудсмена стал командой - во всех регионах обрели единый статус и полномочия.

Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей

Что не замедлило сказаться на росте авторитета Уполномоченного по правам ребенка: в 2019 году Кузнецова трижды дала отрицательное заключение на законопроект о домашнем насилии. С преступлениями против детства, считает Кузнецова, картина сложная. Общая преступность против детей снизилась на 9 процентов, а количество преступлений против детской половой неприкосновенности выросло на 41 процент. "Что требует учета разработчиками законопроекта о домашнем насилии", - убеждена Кузнецова.

Заметно лучше с доступностью дополнительного детского образования - за 10 лет на 30 процентов вырос охват детей, кто им пользуется. Однако в последние три года доступ к нему сократился на 5,2 процента. Одна из причин - на 100 мест претендуют 105-106 детей.

Еще одно направление работы будущего - смертность среди детей снизилась почти вдвое, или на 42 процента, относительно 2010 года. Однако коэффициент рождаемости упал и составил в 2019 году 12,4 процента. Растет количество заболеваний у несовершеннолетних (на 5,6 процента) Кроме того, продолжает увеличиваться число детей-инвалидов - на 4 процента.

Общество Соцсфера Соцзащита Президент Уполномоченный по правам ребенка

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