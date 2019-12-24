Почему каждый год по 50 человек гибнут в "мелких" авариях

Небольшая авария в среднем ряду на МКАД привела к смерти человека, еще четверо попали в больницы. Пока участники мелкого ДТП ждали полицию для разбора, в них на огромной скорости въехала еще одна машина. В подобных столкновениях, отмечают эксперты "РГ", каждый год гибнут несколько десятков человек.

Видеозапись ночной "маленькой трагедии" на 22-м км МКАД у себя в Facebook опубликовал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. На кадрах видно, как в одной из средних полос встают на аварийках две столкнувшиеся легковушки. Буквально через несколько секунд в них влетает еще одно авто. "Это не случайность. Это - закономерность! - встревожен Евсин. - На МКАД нельзя стоять в полосе движения, особенно в темное время суток!"

Пока участники ДТП ждут инспекторов ГИБДД, в них часто влетают другие машины. В итоге небольшая авария приводит к большим жертвам

По такому же сценарию каждый год происходят десятки аварий по всей России, рассказал "Российской газете" известный автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто.

- Ежегодно такие происшествия уносят до 50 жизней, - отмечает он. - Причем среди погибших есть сотрудники ДПС и аварийные комиссары, которые приезжают на оформление ДТП.

Причина трагедий, считает Моржаретто, кроется в устаревших нормах в Правилах дорожного движения.

- Сейчас ПДД в любом случае обязывают оставаться на месте до приезда инспекторов, - сетует собеседник "РГ". - На скоростной трассе это обязательно приведет к печальным последствиям, авария - лишь вопрос времени.

В то же время, как обратил внимание Александр Евсин, и сейчас есть статья 2.7 КоАП "Крайняя необходимость" и пункт N 16 ПДД, который категорически запрещает остановку на магистрали. По мнению представителя Центра организации дорожного движения, каждый водитель может, ссылаясь на эти нормы, покинуть место, где произошла авария. Юридически, считает Александр Евсин, это будет не "оставление места ДТП" (с полуавтоматическим лишением прав), а лишь "перемещение" в безопасное место.

С точки зрения логики, пожалуй, безупречно. А вот что, интересно, по этому поводу говорят наши суды? По просьбе "РГ" вопрос изучил известный столичный адвокат Владимир Постанюк. Правовед, основываясь на судебной практике, дал однозначный ответ: уезжать на обочину или в другое безопасное место для оформления ДТП можно.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / СЕРГЕЙ БАБКИН

- Действительно, - подтверждает Постанюк, - за оставление места можно привлечь к ответственности по статье 12.28 КоАП. Грозит или штраф в 1000 рублей либо лишение прав до полутора лет. Но Верховный суд четко разграничил понятия - оставление места ДТП и отъезд в сторону.

Согласно решению ВС, водителям разрешается отъехать на "незначительное безопасное" расстояние. И уже там ожидать полицию. "Это не будет свидетельствовать о составе административного правонарушения", - добавил Постанюк.

Мнения простых водителей, как ни странно, разделились. Если одни согласны отъехать в сторону для оформления, то другие всерьез опасаются нервотрепки с ГИБДД. Ведь если ситуацию не удастся урегулировать по Европротоколу, то потом установить виновника будет не так-то просто, считают многие. На что представитель ЦОДД заметил: до 80 процентов водителей признают свою вину. А что делать, если попал на одного из 20 процентов упрямцев? "Тогда лучше решать свою мелкую проблему живым", - считает Евсин.

Корень проблемы - в архаичности правил, полагает Игорь Моржаретто. "Они составлялись в то время, когда такого трафика не было. И, соответственно, не было таких "мелких", но трагичных ДТП", - заявил он "РГ".

Единственный выход, солидарны Евсин и Моржаретто, - как можно скорее внести изменения в ПДД. И тогда практика разбора аварий сама по себе придет к единообразию. А пока еще никто на такие изменения не решился, совет только один. Держитесь от крупной беды в стороне. Жизнь дороже.