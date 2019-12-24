Подготовлен электронный каталог для закупки медикаментов

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова представила вчера новый информационный ресурс: это открытый интернет-портал, представляющий собой Единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов.

Каталог, в котором содержится информация обо всем многообразии лекарств, зарегистрированных в нашей стране, поможет госзаказчикам лучше ориентироваться на лекарственном рынке и проводить закупки быстрее, дешевле, без ошибок и дефектуры. При этом, подчеркнули в министерстве, портал открыт для всех- войти туда и получить интересующие сведения может любой желающий. Например, проверить с его помощью подлинность купленного в аптеке лекарства.

"Электронный структурный справочник лекарственных препаратов - это важная составная часть единой государственной информационной системы, предназначенной для оптимизации государственных закупок, - отметила Вероника Скворцова. - Сейчас мы постоянно сталкиваемся с тем, что при проведении тендеров могут завышаться цены на одни и те же препараты, а заявки нередко составляются таким образом, что "затачиваются" под конкретного поставщика. Новый каталог поможет устранить эти явления".

Кроме того, справочник составлялся таким образом, чтобы в одной структурной группе вместе с лекарствами одного химического состава присутствовали и препараты по принципу взаимозаменяемости.

"Сейчас взаимозаменяемость определена только в отношении 16 процентов лекарств. Но вы знаете, только что принят закон, установивший порядок определения взаимозаменяемости, и мы надеемся, что к 2022 году доля взаимозаменяемых лекарств на российском рынке вырастет до 95 процентов", - подчеркнула Скворцова. По ее словам, расширение спектра препаратов аналогичного действия приведет к увеличению позиций в каждой лекарственной группе (в каталоге они именуются "узлами"), что даст возможность четче формировать стартовую цену для госзакупок. Более того, ресурс содержит калькулятор, с помощью которого можно быстро пересчитать нужные объемы препаратов с учетом лекарственной формы, дозировки и взаимозаменяемости.

Сейчас в перечне отражено более 140 тысяч лекарств, объединенных в 7600 "узловых" групп, и список этот будет постоянно актуализироваться, - отмечают в Минздраве.

При этом портал, обещают его разработчики, будет работать в открытом режиме. Воспользоваться содержащейся в нем информацией смогут не только организаторы госзакупок и поставщики лекарств, но и все желающие. "Наряду с маркировкой лекарств единый справочник-каталог можно использовать, чтобы проверить, прошел ли купленный препарат регистрацию в России, находится ли он в легальном обороте", - отметили в министерстве.