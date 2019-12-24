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24.12.2019 13:58
Рубрика: Происшествия

Пола Уилана оставили в СИЗО "Лефортово" до марта 2020 года

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста, обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Само заседание проходило в закрытом для прессы режиме из-за материалов дела под грифом секретно. Суд вынес решение - продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 марта 2020 года.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Накануне дипломаты из США, Великобритании, Канады и Ирландии передали Полу Уилану в СИЗО "Лефортово", который является обладателем паспортов всех этих стран, рождественские сладости. Как сообщил журналистам временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман, дети в американском посольстве нарисовали ему открытки, а представители дипмиссии передали ему еду, сладости, пожелания от друзей и семьи.

МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

В конце 2018 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. По данным следствия, которое проводит следственное управление ФСБ России, Уилана обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. Как было заявлено в суде, на изъятой у Уилана в гостинице компьютерной флешке были записаны сведения, составляющие гостайну. По данным СМИ, речь может идти о списках сотрудников одной из российских спецслужб, которые он собирался передать спецслужбам США. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга. Брат Уилана Дэвид также утверждает, что тот прилетел в Москву по приглашению друга - на свадьбу. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп. В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократили Пола. В биографии Уилана есть и служба в корпусе морской пехоты США.

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