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24.12.2019 20:15
Рубрика: Общество

Проводник света

После публикации в "РГ" незрячему сироте подарили "говорящую" трость
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 292(8050)
Публикация о незрячем сироте, который от одиночества звонил в экстренные службы Ростова-на-Дону, не оставила в стороне добрых читателей "Российской газеты".
Бабушка уверена в том, что Максим быстро освоит "умную трость". Фото: Тагир Раджавов/РГ Бабушка уверена в том, что Максим быстро освоит "умную трость". Фото: Тагир Раджавов/РГ
Бабушка уверена в том, что Максим быстро освоит "умную трость". Фото: Тагир Раджавов/РГ

Теперь у Максима много новых друзей, а еще исполнилась его заветная и еще совсем недавно, казалось бы, несбыточная мечта о суперсовременной "говорящей" трости. Это умное и дорогостоящее приспособление было изготовлено для мальчика по спецзаказу. Трость уже доставлена в Ростов и передана бабушке мальчика от группы компаний "Исток-Аудио", занимающейся поставками оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Максим перенес семь операций в лучших клиниках

Напомним, трогательную историю 12-летнего Максима мы рассказали в "РГ - Неделе" в номере за 13 ноября. Незрячий мальчик, приехавший на каникулы из подмосковного интерната для слепых детей в Ростов к бабушке, регулярно набирал по мобильному телефону пожарную службу. Утром, днем и вечером он желал сотрудникам МЧС доброго времени суток и клал трубку. Но однажды диспетчеру удалось его разговорить.

Ребенок рассказал о своей непростой жизни, о том, что мама его умерла, папа есть, но он лишен родительских прав и совсем им не интересуется. Он сам учится по книжкам с точечками, и у него нет друзей.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Внимательная диспетчер ГУ МЧС России по Ростовской области Екатерина Максименко сообщила о необычном абоненте своему руководству, и в тот же день было решено навестить ребенка и его бабушку. По адресу была направлена пожарная бригада. Максима посадили в настоящую пожарную машину, он был в восторге от того, что потрогал оборудование. Но ему объяснили, что звонить по "01" нужно только в случае реального ЧП - ведь если занята линия, помощь может не успеть к тому, у кого, например, действительно горит дом.

Конечно, для Евгении Федоровны Зеленко, бабушки Максима, гости стали полной неожиданностью. Но это событие в буквальном смысле изменило их с внуком жизнь. О проблемах необычной маленькой семьи узнало много людей. Ведь сама бабушка никогда никому не жаловалась и ничего не просила.

Максим осиротел три года назад. Его маме, которая его любила и заботилась о нем, было всего 40 лет, когда она умерла от пневмонии. Мальчик родился недоношенным, семимесячным. Сперва понять не могли, что с глазками что-то не так, и время было упущено. Потом было семь операций в лучших клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Но зрение так и не удалось восстановить.

Помощник "Робин" - это первая трость с искусственным интеллектом. Фото: Тагира Раджавов

После смерти молодой, цветущей дочери Евгения Федоровна, которой сейчас 73 года, осталась вдвоем с незрячим внуком. Тогда он учился в первом классе в специализированном интернате в Новочеркасске. Его нужно было отвозить по понедельникам и забирать на выходные. Пожилой женщине делать это было сложно и очень затратно - на такси из Ростова в другой город и обратно уходила вся пенсия. И бабушке посоветовали определить Максима в подмосковный интернат.

С тех пор они виделись лишь на каникулах да созванивались раз в день и очень скучали друг по другу…

Фото: iStock
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- У нас все есть. Мою пенсию мы тратим, а пенсию внука я стараюсь копить - складываю на отдельный счет. Правда, Максим мечтает о какой-то "говорящей" трости, прям бредит ей. А она стоит баснословных денег - 150 тысяч рублей! - призналась пенсионерка в беседе с корреспондентом "РГ".

О заветном желании сироты со страниц нашей газеты узнали представители крупной российской компании "Исток-Аудио", занимающейся разработкой, производством и поставками реабилитационной и медицинской техники для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

- Всех нас очень тронула история Максима. Он мужественный, открытый и добрый мальчик. Несмотря на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, паренек не унывает, он всеми силами стремится жить полноценной жизнью. И, конечно, мы не могли остаться в стороне от его мечты о "говорящей" трости и решили в канун Нового года сделать ему подарок, - говорит генеральный директор группы компании "Исток-Аудио" Иван Климачев.

Отметим, что умный помощник "Робин", предназначенный для Максима, - это первая трость с искусственным интеллектом, которая распознает лица, предупреждает о препятствиях и помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения как на улице, так и в помещении. Устройство внешне похоже на небольшую видеокамеру весом чуть тяжелее мобильного телефона, которую незрячий держит в руке или прикрепляет к туловищу или запястью специальными ремешками. Оно не заменяет собой обычную белую трость, но является прекрасным к ней дополнением.

Историю Максима мы рассказали в номере за 13 ноября.

Устройство умеет распознавать бытовые предметы (даже в темное время суток) и определять расстояние до них, запоминать лица людей, а также оповещать виброзвуковым сигналом о возможных препятствиях. Вся обработанная информация выводится голосом в наушники, которые подключаются к "умной" трости.

При нажатии кнопки "Поиск" устройство анализирует ситуацию и через наушники или дисплей Брайля рассказывает о том, что попало в кадр. Например, стол, стул, диван, окно, человек. "Робин" может рассчитать расстояние до объекта и сообщить его с точностью до метра. Для определения лиц необходимо сначала загрузить имена и фотографии других людей. А когда в поле зрения "говорящей" трости окажется знакомый человек, она произнесет его имя.

Трость уже прибыла в Ростов, где располагается один из многочисленных филиалов холдинга - центр хорошего слуха "Радуга звуков". Там помогают людям с нарушением слуха и зрения адаптироваться к нормальной жизни и грамотно подобрать и настроить слуховой аппарат или тифлотехнические устройства.

- Когда приедет Максим, я объясню ему, как пользоваться его новым помощником. Уверен, он быстро освоит "умную" трость, и она станет для него лучшим другом, - говорит директор ростовского центра "Радуга звуков" Александр Ночвай, вручая подарок бабушке мальчика.

- Весь коллектив нашего холдинга от всей души поздравляет Максима и его бабушку Евгению Федоровну с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы желаем этой маленькой семье здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания. И очень хотим, чтобы в их жизни было как можно больше добрых людей, которые смогли бы окружить их заботой и вниманием, - подчеркнул гендиректор "Исток-Аудио" Иван Климачев.

Общество Соцсфера Соцзащита

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