Президент Бразилии госпитализирован после падения в своей резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован после того, как упал в официальной резиденции - Дворце Алворада. Инцидент произошел в понедельник вечером, сообщила пресс-служба главы государства.

На месте Болсонару осмотрели врачи, после чего приняли решение доставить его в военный госпиталь. В медучреждении политику уже сделали компьютерную томографию головного мозга. Никаких изменений не выявлено, отмечает ТАСС.

Напомним, ранее бразильский лидер сообщил о том, что у него, возможно, рак кожи. Врачи удалили у него родинку с левого уха и провели гистологическое исследование. В минувшую субботу он уточнил, что результаты анализов не подтвердили опасения медиков.