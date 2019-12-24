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24.12.2019 11:42
Рубрика: Общество

Произведенная в России вакцина защитила более миллиона детей

Текст: Ирина Невинная
В 2019 году в России было произведено 3,5 миллиона доз пятикомпонентной вакцины от столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции. Это позволило в рамках Национального календаря профилактических прививок провести вакцинацию около одного миллиона детей. Государственный контракт, который заключило Министерство здравоохранения России с производителем, рассчитан на два года: в 2020 году будет произведено еще 3,5 миллиона доз.

Таким образом, история со сложностями, возникшими при вакцинации новорожденных от полиомиелита в 2017 году ("РГ" сообщала об этом) больше не повторится благодаря локализации производства на территории России.

Длительность производственного цикла вакцины велика - до 12 месяцев, поэтому именно заключение долгосрочного двухлетнего контракта, обеспечившего участие в выполнении Национального календаря прививок, позволило российской компании и ее французскому партнеру заблаговременно запланировать технологический производственный цикл и обеспечить своевременность и регулярность поставок вакцины.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Кому можно делать вакцинацию, а кому нет

"Использование комбинированных вакцин, в частности, содержащих инактивированный полиомиелитный (ИПВ) компонент, позволит существенно сэкономить на предотвращенных затратах от заболеваний, - сказал глава российской компании Владимир Христенко. - Кроме того, переход с моновакцин на комбинированные может существенно снизить непрямые расходы на вакцинопрофилактику". Он отметил, что сотрудничество с французской компанией, мировым лидером в производстве вакцин помогает внедрять в России самые передовые технологии и в результате врачи переходят на использование наиболее более эффективных схем вакцинации, которые соответствуют рекомендациям ВОЗ.

Глава французской компании, локализовавшей производство вакцины в России, господин Гийом Ошальтер отметил, что снижение охвата вакцинацией приводит к угрозе возвращения и прогрессирования многих инфекционных заболеваний, которые уже казались побежденными. В то же время во многих странах, и далеко не только в России, в обществе не утихают споры по поводу необходимости проведения прививок и их безопасности, существует довольно активное антипрививочное лобби. Один из путей, который поможет решить эту проблему, считает Гийом Ошальтер, - производить современные, качественные, безопасные вакцины, объяснять родителям необходимость вакцинации, а также активнее использовать многокомпонентные препараты, защищающие сразу от нескольких инфекций.

Общество Здоровье

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