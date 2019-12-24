Промышленники обсудили перспективы обращения с опасными отходами

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло итоговое в текущем году заседание комитета по экологии и природопользованию. Оно состоялось 23 декабря под председательством первого заместителя главы комитета, генерального директора Минерально-химической компании "ЕвроХим" Игоря Нечаева.

Комитет по экологии РСПП под председательством Игоря Нечаева подвёл итоги работы в уходящем году и наметил планы на будущее. Фото: Юрий Козачков

Участники итогового совещания обсудили ход реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами первого и второго классов опасности". Кроме того, они рассмотрели проект предложений РСПП по решению задач промышленных предприятий первой категории по получению комплексных экологических разрешений.

По словам Игоря Нечаева, многие крупные компании, в том числе и "ЕвроХим", уже не один год вкладывают значительные финансовые средства в модернизацию производства и проведение природоохранных мероприятий. В связи с этим получение комплексных экологических разрешений для них стало неотъемлемой составляющей промышленной деятельности.

Комитет по экологии РСПП под председательством Игоря Нечаева подвёл итоги работы в уходящем году и наметил планы на будущее. Фото: Юрий Казачков

"Поэтому проработка любых изменений в законодательство об охране окружающей среды должна быть последовательной, открытой для бизнеса в лице РСПП и, на мой взгляд, проходить именно на нашей площадке вместе со всеми заинтересованными профильными министерствами, - подчеркнул Игорь Нечаев. - Вопрос детальной проработки предлагаемых изменений вместе с бизнес-сообществом важен именно потому, что, по сути, мы являемся прямым правоприменителем норм природоохранного законодательства и можем представить оперативную глубокую экспертную оценку предлагаемых изменений".

Комитет по экологии РСПП под председательством Игоря Нечаева подвёл итоги работы в уходящем году и наметил планы на будущее. Фото: Юрий Казачков

В завершении итогового заседания члены комитета РСПП по экологии выступили со своими предложениями по перспективным направлениям работы на 2020 год.