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24.12.2019 22:04
Рубрика: Власть

Повестка-2020

Владимир Путин и парламентарии обсудили приоритеты законотворческой работы в следующем году
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством Госдумы и Совета Федерации. Российский лидер назвал ряд законодательных направлений, который он видит в качестве приоритетов для парламента в наступающем году. Не исключено, что одной из основных тем для парламента в 2020 году будет дискуссия по возможным точечным изменениям в Конституции. Глава государства предложил подумать над созданием единой системы публичной власти.
Владимир Путин призвал политические силы объединиться вокруг национальных целей развития. Фото: РИА Новости Владимир Путин призвал политические силы объединиться вокруг национальных целей развития. Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал политические силы объединиться вокруг национальных целей развития. Фото: РИА Новости

Владимир Путин, сенаторы и депутаты традиционно встречаются в Кремле, подводя итоги года. Кроме того, это повод подумать о задачах на будущее. Президент, начиная встречу, поблагодарил собравшихся за конструктивную и содержательную работу в нынешнем году. Он отметил, что принятые в течение уходящего года правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны. Это социальная и демографическая политика, экономическая сфера, безопасность и защита суверенитета государства.

В год 75-летия Победы парламентарии подумают о дополнительной поддержке ветеранов

Кроме того, конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, считает российский лидер. Он назвал очень важным это направление. Ведь обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов. Креме того, в результате работы депутатов предусмотрены ресурсы для запуска программ модернизации первичного звена здравоохранения.

"Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций", - заявил глава государства. По его словам, это облегчит создание новых рабочих мест для граждан. Отметим, что Госдума сейчас рассматривает документ, который неофициально называют "инвестиционным кодексом" и который должен защитить капиталовложения в экономику.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Володин в разговоре с Путиным указал на важность законов прямого действия

Еще один приоритет связан с реформой контрольно-надзорной деятельности. Предстоит серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур по модели "регуляторной гильотины", напомнил депутатам президент. Он выразил уверенность, что выполнение национальных целей развития и впредь будет объединять политические силы. И подчеркнул, что интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры.

Владимир Путин, кроме того, предложил парламентариям подумать о дополнительной поддержке ветеранов в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О том, какие важные задачи еще надо решить, говорили сами парламентарии. Президент, слушая их выступления, делал пометки в блокноте и затем реагировал на важные моменты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который уже ранее выступал с предложениями по изменениям Конституции, вновь поднял эту тему. На встрече с президентом глава нижней палаты напомнил слова президента о том, что "Конституция - это "живой инструмент" и "аккуратные изменения возможны". "Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое", - отметил Володин. Он пояснил, что это касается не только баланса ветвей власти (ранее Володин озвучивал предложения, касающиеся усиления роли парламента). Также необходимо урегулировать и вопросы, касающиеся местного самоуправления, отметил спикер. "Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, - заявил глава нижней палаты, - это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении".

Владимир Путин в ответ напомнил, что допускает "небольшие поправки" в Основной закон, направленные на создание единой системы публичной власти. По его мнению, об этом "нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований".

Тема возможных точечных изменений Конституции будет обсуждаться на площадке Госдумы в ближайшее время, рассказал "РГ" участник встречи, лидер думских "единороссов" Сергей Неверов. По его словам, к этому вопросу будут подходить очень аккуратно. Глава Комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников также считает, что возможные изменения в Конституцию должны быть обсуждены с обществом и юристами, необходимо собрать социологические данные на эту тему. "Одна запятая - и сразу все меняется, - пояснил он "РГ". - Надо посмотреть, какие темы не повлияют на качество работы. В целом же у нас универсальная Конституция, которая дает нам развиваться. Это стабильный документ".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

На встрече с президентом обсуждались и другие темы, которые вызвали резонанс в последнее время. В частности, Вячеслав Володин прокомментировал данные из исторических документов, которые ранее привел Владимир Путин. Приведенные факты, как ранее заявил президент, свидетельствуют о сговоре некоторых стран, в том числе Польши, с Гитлером перед Второй мировой войной. "Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией", - сказал спикер Госдумы. Володин отметил, что даже он и его коллеги, которые "занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые". "Руководству Польши правильно было бы принести извинения, - подчеркнул глава нижней палаты. - Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других". Он добавил, что, если у польских властей "архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами".

Президент, реагируя на его выступление, напомнил, что начиная с 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. "И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами, - констатировал Владимир Путин. - Иосиф Сталин же, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался".

При этом российский лидер заметил, что в архивных документах есть "достаточно честные и откровенные оценки" на эту тему. Он пояснил, что "были порядочные и честные люди, которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире". Президент обещал написать об этом в исторической статье, которую сейчас готовит.

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