Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры

Интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями. По мнению главы государства, выполнение национальных целей развития должно объединять все политические силы.

"Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий", - передает ТАСС слова президента.

Владимир Путин подчеркнул, что по всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса наших регионов "необходимо открытое, широкое и живое обсуждение".

"Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и нужна последовательность в достижении национальных целей развития, которые связаны с благополучием человека, благополучием российских семей", - сказал он.