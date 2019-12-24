Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год

Президент РФ Владимир Путин назвал улучшение бизнес-климата и "регуляторную гильотину" в числе приоритетных направлений работы законодателей в 2020 году. Об этом он заявил на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

- Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан. Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности, - отметил глава государства.

Оценивая работу парламентариев за прошедший год, Владимир Путин отметил, что принятые в течение года правовые акты касались всех ключевых сфер жизни России: социальная и демографическая политика, экономическая сфера, безопасность и защита суверенитета государства.

- Конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, что очень важно, - подчеркнул президент. - Обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов; предусмотрены ресурсы для запуска программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава государства указал, что необходимо активно использовать возможности Совета законодателей, обратной связи, чтобы обеспечить контроль за реализацией принятых решений.