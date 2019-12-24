Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев

Новости

Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 17:25
Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году 17:21
В Севастополе открылась академия хореографии 17:18
Четверть россиян опасаются увольнения 17:13
В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020" 17:09
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба 17:00
Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники 16:48
В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту 16:47
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни" 16:43
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 16:35
"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира 16:32
RT зашифровал в видео самые хайповые новости 2019 года 16:31
В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных 16:30
Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии 16:28
Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов 16:26
В Петербурге доставленного в суд мужчину обнаружили мертвым 16:22
В Екатеринбурге остановили подпольный цех по розливу крепкого алкоголя 16:19
Аксенов назвал срок ликвидации очередей в детсады Симферополя 16:13
Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности 16:13
В Кирове у подозреваемого в грабеже нашли самодельную бомбу 16:11
Площадь челябинского бора планируют увеличить 16:10
У главного дознавателя таможни при обыске нашли 600 тысяч евро 16:09
Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края 16:04
Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 15:59
Рубрика: Власть

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев

Текст: Кира Латухина
На расширенном заседании коллегии Минобороны президент снова вернулся к попыткам Запада обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

"Ни СССР, ни Россия не стремилась создавать угрозы для других стран", - подчеркнул Владимир Путин. А такие же люди, которые вели переговоры с Гитлером, сейчас сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим Европу от нацизма.

"Сволочью и антисемитской свиньей" глава государства назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя", - заявил президент, цитируя дневниковые записи из архивов.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Россия будет отвечать на попытки исказить историю

"Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - возмутился Путин.

Президент заверил, что у России достаточно архивных материалов, чтобы не дать испоганить память о Второй мировой войне.

Власть Работа власти Госуправление Общество История Президент Вторая мировая война РГ-Видео

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57