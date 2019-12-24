Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев

На расширенном заседании коллегии Минобороны президент снова вернулся к попыткам Запада обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

"Ни СССР, ни Россия не стремилась создавать угрозы для других стран", - подчеркнул Владимир Путин. А такие же люди, которые вели переговоры с Гитлером, сейчас сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим Европу от нацизма.

"Сволочью и антисемитской свиньей" глава государства назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя", - заявил президент, цитируя дневниковые записи из архивов.

"Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - возмутился Путин.

Президент заверил, что у России достаточно архивных материалов, чтобы не дать испоганить память о Второй мировой войне.