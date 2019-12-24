Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов

Уровень закредитованности регионов России не является критическим. Однако правительство получило поручение обратить особое внимание на ситуацию в регионах, у которых есть проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководством Госдумы и Совета Федерации.

О проблеме в ходе дискуссии рассказали глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

- Уровень закредитованности сегодня у субъектов РФ разный, но он не является критическим, - сказал президент. Он напомнил, что ранее были приняты меры по облегчению долгового бремени регионов. Коммерческие кредиты были замещены бюджетными по более низкой ставке, затем дважды проводилась пролонгация льготных кредитов.

Президент, отвечая парламентариям, заявил о недопустимости наращивания долгов в регионах, добавив, что не так давно поручил финансовому блоку кабмина проработать решение проблемы наиболее закредитованных субъектов РФ. Он предложил законодателям совместно искать решение в диалоге с правительством.