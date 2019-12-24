Новости

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 19:58
Рубрика: Власть

Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов

Текст: Татьяна Замахина

Уровень закредитованности регионов России не является критическим. Однако правительство получило поручение обратить особое внимание на ситуацию в регионах, у которых есть проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год

О проблеме в ходе дискуссии рассказали глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

- Уровень закредитованности сегодня у субъектов РФ разный, но он не является критическим, - сказал президент. Он напомнил, что ранее были приняты меры по облегчению долгового бремени регионов. Коммерческие кредиты были замещены бюджетными по более низкой ставке, затем дважды проводилась пролонгация льготных кредитов.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Президент, отвечая парламентариям, заявил о недопустимости наращивания долгов в регионах, добавив, что не так давно поручил финансовому блоку кабмина проработать решение проблемы наиболее закредитованных субъектов РФ. Он предложил законодателям совместно искать решение в диалоге с правительством.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Казна Бюджеты регионов Президент

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"