Чтобы побеждать, военная техника должна быть лучше мировых образцов, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Так, ни в одной стране мира, кроме нашей, нет гиперзвукового оружия. Глава государства снова вернулся к попыткам Запада обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и заверил, что Россия не даст переписать историю.

За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных изменений. Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82 процентов. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". "Это оружие будущего", - заявил Верховный главнокомандующий. Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. "Все виды и рода войск способны гарантировать безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и риски", - заявил Путин. "Не спадает напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, вблизи наших границ расширяется военная инфраструктура НАТО", - пояснил он. Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями - помимо слома ДРСМД под надуманным предлогом, Вашингтон создал неопределенность в отношении своего участия в договоре "по открытому небу". Неясны и перспективы договора о СНВ. Все это - на фоне роста потенциала глобальной системы ПРО США.

Президент призвал в 2020 году сосредоточиться на четырех задачах. Первая: в конце следующего года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 процентов. Причем войска всегда должны быть оснащены по последнему слову техники. Глава государства поделился впечатлениями от выставки, которую осмотрел перед коллегией: некоторые с гордостью докладывали, мол, такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. "Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас иногда может устраивать ничья, это военная организация государства", - указал он.

Вторая задача: в плане обороны страны на 2021-2025 годы учесть изменения военно-политической обстановки в мире, проанализировать потенциальные военные угрозы и определить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Третья задача - вести мониторинг возможного развертывания американских ракет средней и меньшей дальности, в первую очередь в Европе и АТР. Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, но пока продолжит перевооружать части РВСН на "Авангард" и "Ярс", а морские ядерные силы - на подводные ракетоносцы класса "Борей-А".

Ни СССР, ни Россия не стремились создавать угрозы для других стран

И, наконец, четвертая задача - в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки вырабатывать более эффективные способы применения частей и подразделений и положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учебы. Президент остановился и на соцгарантиях: в течение трех лет денежное довольствие будет ежегодно индексироваться, вырастут военные пенсии.

"Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей Родины от любых потенциальных военных угроз", - подчеркнул Владимир Путин. Близится юбилей Победы, это святой праздник, и Россия не забывает уроки истории. В отличие от ряда стран Запада, где, наоборот, пытаются извратить историю, придумывают невероятные сценарии развития ситуации перед началом Второй мировой. "Недавно как логическое завершение Европарламент принял резолюцию, которая ставит чуть ли не на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - возмутился Путин. Глава государства снова напомнил то, что говорил коллегам на саммите СНГ, - СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией, ведущие страны Европы это сделали раньше. Польские власти вообще вступили в сговор с Гитлером, и на Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши и отчасти Венгрии. Больше всего президента возмутил подход этих стран к "еврейскому вопросу". "Сволочью и антисемитской свиньей" он назвал посла Польши в Германии, который в конце 1930-х годов пообещал возвести памятник Гитлеру за инициативу по высылке евреев в Африку. Путин заверил, что у России достаточно архивных материалов, чтобы не дать испоганить память о Победе. Такие же люди, которые вели переговоры с Гитлером, сейчас сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим Европу от нацизма. "Это их последователи, в этом смысле мало что изменилось, и это надо иметь в виду, в том числе при строительстве Вооруженных сил", - предостерег он.

"Ни СССР, ни Россия не стремились создавать угрозы для других стран и всегда догоняли", - также напомнил глава государства. А сейчас возникла уникальная ситуация: "догоняют нас", сказал он. Ведь гиперзвукового оружия нет ни в одной стране, а континентальной дальности - тем более. Верховный главнокомандующий призвал офицеров строить работу так, чтобы быть впереди: за счет интеллекта, лучшей организации работы, минимизации воровства и разгильдяйства, концентрации усилий на главных направлениях, которые обеспечат высокий уровень обороноспособности.

Вооруженные силы получили в этом году более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Это позволило довести долю современных образцов до 68,2 процента. "Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года", - констатировал он. "Обеспечены повышение боевых возможностей на 14 процентов и заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - заверил министр. Минобороны поставит в 2020 году на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", сказал Шойгу. Семь атомных подлодок "Борей", в том числе первая серийная подлодка проекта "Борей-А", будут на вооружении ВМФ к концу следующего года.