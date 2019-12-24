Путин раскритиковал ОПК за то, что предприятия "сидят" на оборонзаказе

Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают "сидеть" на оборонзаказе. С критикой на эту тему выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

Тему низких темпов конверсии в сфере ОПК на встрече подняла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор поделилась мнением, что в стране предпринимается недостаточно усилий в этом направлении. Создается ощущение, что "процесс как бы идет сам по себе", никто за него не отвечает, заявила она.

Матвиенко напомнила о задаче президента, "чтобы к 2024 году на предприятиях ОПК как минимум 50 процентов производилось гражданской продукции".

Владимир Путин отметил, что ответственные за эту тему все же есть. Однако он согласился с тезисом о недостаточных темпах конверсии.

- Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе, - заявил глава государства.

- Что делается недостаточно - это правда, - продолжил он. - Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Путин напомнил, что он "сто раз уже" говорил об этом и "какие-то подвижки есть".

Возникают еще и вопросы, связанные с реализацией гражданской продукции. Ведь "нужно и рынок расчистить", отметил президент.

- Условно говоря, производят современную медицинскую технику - продать сложно внутри страны, - констатировал он. - Закупщики уже висят на зарубежных заказах, привыкли к этому.

К тому же, "здесь есть и проблемы, связанные с ВТО", напомнил президент. Дело в том, что РФ должна действовать в соответствии с принятыми на себя во Всемирной торговой организации обязательствами.

Он также согласился с тем, что нужно еще более активно идти по пути преференций для отечественных производителей.