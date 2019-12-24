Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

Впервые в новой и новейшей истории Россия опережает другие страны по вооружениям. Ни у кого нет гиперзвукового оружия, а у нашей страны есть. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам, напомнил Верховный главнокомандующий. "На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - подчеркнул он.

На вооружении - и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, и лазерные боевые комплексы "Пересвет", и ракеты "Калибр", началось оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард", по плану идет работа по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", гиперзвуковой ракете "Циркон", беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", перечислил Владимир Путин.

И хотя наша страна по расходам на оборону не на первых местах в мире, боеготовность будет только повышаться. Нужно идти вперед за счет интеллекта, лучшей организации работы, минимизации воровства и разгильдяйства, концентрации усилий на главных направлениях, которые обеспечат высокий уровень обороноспособности, подчеркнул президент и призвал офицеров так и строить свою работу в 2020 году.