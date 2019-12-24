Ракета "Протон-М" с метеоспутником стартовала с Байконура

Как и было предусмотрено циклограммой полета, спустя 585 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и спутника) отделился от третьей ступени ракеты. После этого разгонный блок "ДМ-03" продолжил выведение нового метеорологического спутника на целевую орбиту. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения космического аппарата составит 6 часов 37 минут.
Спутник должен быть выведен на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8 градуса восточной долготы. Срок активного его существования - десять лет.
Запуск был изначально запланирован на октябрь этого года, однако его перенесли на 24 декабря. Причины такого решения не уточнялись.
Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.
"Электро-Л"№1, созданный на НПО им. С.А. Лавочкина, был отправлен в космос еще в начале 2011 года. Именно с его "пропиской" на орбите после перерыва Россия вновь вернулась в клуб стран, которые имеют геостационарные метеорологические спутники. "Что значит добавка "гео"? Такой космический аппарат позволяет 24 часа в сутки видеть всю Землю сразу с одной точки. Каждые полчаса из космоса идет серия картинок в разных спектрах всей видимой части нашей планеты.
Кстати, тогда одна из влиятельных британских газет так оценила снимки с нового российского космического аппарата: "Они уникальны и весьма отличны от изображений нашей планеты, полученных в ходе полетов спутников НАСА".
"Электро-Л"№2 был запущен 11 декабря 2015 года.
Контакт подъема 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 декабря 2019 г.
С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». Через 585 секунд после старта состоится отделение головного блока в составе разгонного блока «ДМ-03» и спутника #ЭлектроЛ № 3 от третьей ступени носителя
Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/OYFf55bRZl
#ЭлектроЛ: 123 секунды→ отделение первой ступени ракеты-носителя «Протон-М»— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 декабря 2019 г.
//#ElektroL: T+02:03min → first stage separation pic.twitter.com/L7c4idbQjb
#ЭлектроЛ: 335 секунд →отделение второй ступени ракеты-носителя «Протон-М»— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 декабря 2019 г.
//#ElektroL: T+05:35min → second stage separation pic.twitter.com/DJ6iqCMz6q
#ЭлектроЛ: 585 секунд → орбитальный блок выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с 3 включениями маршевого двигателя.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 декабря 2019 г.
Отделение спутника #ЭлектроЛ № 3 состоится в 21:40 мск pic.twitter.com/gnyvFZml8D