Ракета "Протон-М" с метеоспутником стартовала с Байконура

Новости

Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
В Зауралье запретили продавать подросткам никотиновые смеси 15:53
Мама Ольги Бузовой погасила ее долг за петербургскую квартиру 15:53
Деды Морозы высадятся на крышу Морозовской детской больницы 15:46
Лукашенко показали форму белорусских спортсменов для Олимпиады в Токио 15:45
В ДТП с маршруткой в КБР пострадали четыре человека 15:39
Роднянский запускает международный фестиваль Kinotavr. Special Edition 15:37
В Подмосковье живого младенца нашли в коробке Made in China 15:37
Аэропорт Архангельска закрылся из-за сильного тумана 15:37
Назван самый безопасный алкогольный напиток 15:36
Шойгу: Военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского 15:34
В Петербурге предложили восстановить недостроенную Растрелли колокольню 15:32
Архангельской гимназии присвоено имя Иосифа Бродского 15:27
В Теотиуакане найдены артефакты цивилизации, жившей до ацтеков 15:24
Обнаружен окаменелый мозг возрастом полмиллиарда лет 15:23
В Москве состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири" 15:20
В центре Стокгольма раскопали корабль XVI века 15:19
В 15 регионах России цены на вторичку снизились с начала года 15:14
Сергей Стадлер зажжет в Петербурге "Вифлеемскую звезду" 15:14
В поезде из Петербурга в Крым напишут картину 15:13
Жителя Волгоградской области осудили за покушение на родителей 15:10
Аксенов анонсировал подписание инвестсоглашения об игорной зоне в Крыму 15:03
Ивановца обвинили в создании детской камеры пыток 15:00
АвтоВАЗ снова прекратил выпуск пикапов ВАЗ-2329 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 15:52
Рубрика: Общество

Ракета "Протон-М" с метеоспутником стартовала с Байконура

Текст: Наталия Ячменникова
Со стартовой площадки №81 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и российским гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" №3. Все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как и было предусмотрено циклограммой полета, спустя 585 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и спутника) отделился от третьей ступени ракеты. После этого разгонный блок "ДМ-03" продолжил выведение нового метеорологического спутника на целевую орбиту. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения космического аппарата составит 6 часов 37 минут.

Спутник должен быть выведен на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8 градуса восточной долготы. Срок активного его существования - десять лет.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
"Роскосмос" запланировал 20 пусков ракеты "Союз" в следующем году

Запуск был изначально запланирован на октябрь этого года, однако его перенесли на 24 декабря. Причины такого решения не уточнялись.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

"Электро-Л"№1, созданный на НПО им. С.А. Лавочкина, был отправлен в космос еще в начале 2011 года. Именно с его "пропиской" на орбите после перерыва Россия вновь вернулась в клуб стран, которые имеют геостационарные метеорологические спутники. "Что значит добавка "гео"? Такой космический аппарат позволяет 24 часа в сутки видеть всю Землю сразу с одной точки. Каждые полчаса из космоса идет серия картинок в разных спектрах всей видимой части нашей планеты.

Кстати, тогда одна из влиятельных британских газет так оценила снимки с нового российского космического аппарата: "Они уникальны и весьма отличны от изображений нашей планеты, полученных в ходе полетов спутников НАСА".

"Электро-Л"№2 был запущен 11 декабря 2015 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски ракеты-носителя "Протон"

Главное сегодня

Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту