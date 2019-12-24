Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец USS Ross зашел в порт Одессы, сообщает издание "Думская".

При этом отмечается, что USS Ross не первый раз посещает одесскую гавань. В предыдущий раз он был в Черном море весной 2019 года. В 2016 году он заходил в город во время учений SeaBreeze-2016. В общей сложности это уже тридцатый заход судов НАТО в Черное море в 2019 году.

По данным портала navaltoday.com, Пентагон ставит задачу усилить координацию с союзниками и партнерами по НАТО в акватории Черного моря, одновременно это должно обозначить стремление продемонстрировать решимость обеспечить коллективную безопасность региона.