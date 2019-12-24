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24.12.2019 15:19
Рубрика: Общество

В центре Стокгольма раскопали корабль XVI века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Стокгольме при проведении строительных работ в центре города были обнаружены деревянные части корабля, который был построен, предположительно, в 1590-е годы.

Об открытии рассказывает издание The Local. Археологи прибыли на место после того, как рабочие обнаружили странные деревянные детали. Оказалось, что это остатки корпуса судна.

Фото: Assyriologist Troels Pank Arboll / University of Copenhagen
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Датировать находку помог анализ древесных колец. Он показал, что деревья для постройки этого судна были срублены в конце 1590-х годов. Отталкиваясь от этой даты и предполагаемой конструкции, морские археологи предположили, что найдено судно под названием "Самсон" (Samson).

Из исторических источников известно, что корабль с таким названием в конце 1500 годов был заказан шведским королем Карлом IX. По словам археолога Филиппа Тонемара, это первое судно так называемого переходного периода в судостроении, найденное археологами.

"Известно, что "Самсон" не упоминается в исторических записях после 1607 года, - говорит Тонемар. - Вероятно, этот корабль был оставлен на берегу в начале 1600-х годов".

Археологи также установили, что корабль был полностью изготовлен из сосны. Его длина превышала 30 метров. При проведении раскопок в верхнем слое почвы археологи обнаружили множество бытовых отходов и различных предметов - монеты, стеклянные изделия, керамику и небольшой глиняный шар, который, возможно, был детской игрушкой.

Вероятно, весь этот мусор попал на судно уже после того, как оно было брошено. То, что находка сделана в центре Стокгольма, не должно удивлять. Этот район несколько веков был скрыт под водой.

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