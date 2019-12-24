ЦСКА одержал шестую подряд победу в КХЛ

Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победили "Металлург" - 3:2. Эта победа стала для армейцев шестой подряд.

Накануне матча состав магнитогорского "Металлурга" пополнил защитник Никита Пивцакин, который в понедельник расторг контракт с омским "Авангардом". В первом периоде гости сумели открыть счет. Отличился ветеран Сергей Мозякин.

В середине второго периода Михаил Григоренко сравнял счет, однако почти сразу Андрей Нестрашил снова вывел гостей вперед. И все же перед перерывом армейцы снова отыгрались - точным броском отметился Максим Шалунов.

Судьбу встречи решил точный бросок Григоренко, оформившего дубль. ЦСКА победил и довел серию побед до шести. Григоренко же сделал второй подряд дубль. После матча игрок заявил, что на такую результативную игру его подтолкнул вызов в сборную России.

"В первом периоде еще что-то получалось, что-то могли противопоставить, но потом ЦСКА предстал машиной. Они были быстрее нас", - резюмировал после матча наставник "Магнитки" Илья Воробьев.