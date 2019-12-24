Деды Морозы высадятся на крышу Морозовской детской больницы

В ближайшую пятницу, 27 декабря, пациентов Морозовской детской больницы необычным способом поздравят столичные спасатели. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В свой профессиональный праздник "День спасателя" сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перевоплотятся в новогодних волшебников. Словно в новогодней сказке десант из 60-ти Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крыше больницы и с помощью специального снаряжения неожиданно появится в окнах больничных палат.

"Акция не только принесет положительные эмоции, создаст праздник, но и обеспечит стимулом на выздоровление", - пояснили в пресс-службе.