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24.12.2019 22:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бррр-асом!

Где в столице научат зимнему плаванию?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
В четырех столичных парках появились этой зимой места для правильного моржевания. И теперь, чтобы окунуться в холодную воду и при этом не простыть, не надо ждать Крещения. Опытные тренеры абсолютно бесплатно расскажут об основах закаливания.
Моржи любят купаться в Филевском парке. Вода там практически не замерзает. Фото: Аркадий Колыбалов Моржи любят купаться в Филевском парке. Вода там практически не замерзает. Фото: Аркадий Колыбалов
Моржи любят купаться в Филевском парке. Вода там практически не замерзает. Фото: Аркадий Колыбалов

На юго-востоке столицы такое место находится в парке "Кузьминки", у лодочной станции на Шибаевском пруду. На севере в распоряжении любителей холодной воды Химкинское водохранилище в парке "Северное Тушино". Здесь сезон, правда, начнется, только когда на водоеме образуется прочный лед, а когда это произойдет в этом году, когда в декабре плюс 8, сказать трудно. Прорубь с удобным спуском там появится у набережной парка напротив дома 85 на улице Свободы. Зато на западе уже сейчас можно отправляться в парк "Фили" и купаться прямо в Москве-реке. А на юго-западе моржей ждут в Воронцовском парке, где спуск подготовлен на Большом Воронцовском пруду.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Одно из самых популярных мест для зимнего купания - Филевский парк. Вода здесь практически никогда не замерзает. Виной тому небольшое течение. Плавать оно не мешает, зато не дает схватиться ледяной корке. Прорубь приходится делать только в сильные морозы. Если в будни купающихся немного, то в выходные здесь многолюдно, почти как летом на пляже. Оно и понятно: новенький домик для обогрева, где комфортно переодеться, выпить чаю и перекусить после купания - еду можно принести и разогревать в микроволновке.

Температура воды в московских водоемах зимой примерно одинаковая - около плюс 4 градусов. Заплывы в таких условиях в любом случае экстремальное увлечение. Одно дело окунуться на секунду на Крещение и совсем другое - находиться в такой воде длительное время. Поэтому профессионалы не советуют новичкам плавать дольше 20 секунд. Когда организм привыкнет, можно будет купаться около минуты, но не больше. Иначе не избежать переохлаждения. "Закаливание начинать нужно даже не с водоема, а с холодного или контрастного душа дома", - советует морж со стажем Юрий Долженков.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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