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24.12.2019 15:00
Проект: В регионах

Инвесторам во Владимирской области предоставят налоговые льготы

Во Владимирской области принят закон о льготном налоговом режиме для резидентов особых экономических зон.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области поддержали законодательную инициативу губернатора Владимира Сипягина, который внес на утверждение в региональный парламент закон об особом налоговом режиме для резидентов особых экономических зон.

Цель документа - создать благоприятные условия для инвесторов, вкладывающих средства в экономику Владимирской области.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Согласно закону, организации, которым будет присвоен статус резидента особой экономической зоны, в течение семи лет с момента получения первой прибыли полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль в областной бюджет, затем в течение следующих пяти лет платят по ставке 5 процентов, далее (по истечении 12 лет) - по ставке 13,5 процента, - пояснили в администрации региона.

Исключения составляют участники региональных инвестиционных проектов, получатели господдержки инвестиционной деятельности и резиденты ТОСЭР, для которых установлены отдельные пониженные ставки налога.

Кроме того, для предприятий особых экономических зон предусмотрена льгота по транспортному налогу.

По планам региональных властей, особая экономическая зона промышленно-производственного типа в ближайшем будущем должна появиться в Доброграде Ковровского района. На ее территории планируют открыть инвестиционные площадки для новых высокоэффективных и конкурентоспособных производственных комплексов, что обеспечит приток инвестиций в капитальное строительство и снизит уровень безработицы. Заявка на создание особой экономической зоны в Доброграде уже направлена в Министерство экономического развития.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

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