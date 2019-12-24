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24.12.2019 15:04
Проект: В регионах

Инвесторы оценили налоговые льготы во Владимирской области

Компании, которые пользуются в регионе налоговыми льготами, перечислили в бюджет 1,78 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше суммы преференций, предоставленных инвесторам Владимирской областью.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

За последние три года государственную поддержку в виде налоговых льгот здесь получило 28 организаций. Реализуя свои проекты, они создали более тысячи рабочих мест.

Как сообщили в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области, в 2018 году налоговые льготы на сумму 0,49 миллиарда рублей были предоставлены 15 компаниям. В их числе - ЗАО "Завод "Ковровский доломит молотый", ООО "Ютекс Ру", ПАО ВКХ "Мукомол", ООО "ДЦ Яндекс Владимир", ООО "Нестле Россия", ООО "Элит Кроус" и ОАО "НПО "Наука".

Фото: Администрация Владимирской области
Инвесторам во Владимирской области предоставят налоговые льготы

В то же время эти организации уплатили в бюджеты всех уровней 1,78 миллиарда рублей в виде различных налогов. Таким образом, отдача от реализации инвестпроектов для казны оказалась в 3,6 раза больше, чем объем недополученных доходов. Предоставление льгот выгодно для области, подчеркнули в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики.

При этом имеется существенный резерв для оказания господдержки, которым могут воспользоваться организации, готовые развивать бизнес на территории Владимирской области. По данным Федеральной налоговой службы за 2018 год, де-юре регион мог предоставить льготы на сумму 1,43 миллиарда рублей. Из них по налогу на прибыль - 1,25 миллиарда, на имущество организаций - один миллиард.

Условия получения преференций прописаны в законах Владимирской области от 12.11.2015 № 157-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций, являющихся получателями господдержки инвестиционной деятельности" и от 12.11.2003 № 110-ОЗ "О налоге на имущество организаций".

Фото: Администрация Владимирской области
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Воспользоваться льготами могут компании, которые создают или модернизируют в регионе производства, - в соответствии с законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ "О господдержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области". Ставка по налогу на прибыль может быть понижена до 13,5 процента, по налогу на имущество - до нуля.

Региональная поддержка оказывается инвесторам в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, развитие индустриальных парков и транспортно-логистической инфраструктуры, электронных коммуникаций. Минимальный объем вложений в проект, подпадающий под льготное налогообложение, составляет сто миллионов рублей. Для резидентов промышленных парков - 50.

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