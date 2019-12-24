Трансформация агропромышленного комплекса под влиянием IT-технологий неизбежно влияет на состояние смежных отраслей. Сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений и беспилотных летательных аппаратов, подготовка новых кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности теперь неразрывно связаны с новейшими разработками IT-кластера. Однако если раньше эксперты говорили о зависимости агропромышленного комплекса от IT-решений, то теперь наметилась и обратная тенденция: уже сельхозпроизводители диктуют айтишникам, какие продукты им следует разработать.

Стресс для всех

Цифровизацию сельского хозяйства представители агрохолдингов и IT-структур считают не целью, а средством повышения эффективности производства. Без программных решений сегодня не представляет свою работу большинство топ-менеджеров ведущих предприятий отрасли. Однако так было не всегда. На агропредприятиях вспоминают о том, с каким трудом внедрялись новые технологии в повседневную работу.

- Отсутствие системного подхода к делу было одной из основных проблем, - поясняет руководитель отдела информационных технологий в колхозе имени Горина Дмитрий Семенов. - Ситуация стала меняться, когда начали создавать инфраструктуру, закупили большой парк техники и развернули широкую локальную сеть, практически стопроцентно подключили к ней все подразделения. Нам пришлось провести курсы компьютерной грамотности для специалистов старшего возраста. Я понимаю, что это звучит странно, но без этого мы не могли обойтись. Однако теперь это все помогает нам работать более эффективно.

Электронные карты полей с информацией об особенностях почв, позволяющей вносить удобрения точечно, а значит, экономить там, где почвы в этом не нуждаются, постоянно пополняются новыми данными. Беспилотные аппараты появляются буквально в каждом агрохолдинге. Если их нет в собственности, то приходится заказывать съемку полей и оцифровку собранного материала. Каждое движение сельскохозяйственной техники контролируется из кабинета менеджеров благодаря навигационным системам. На мониторе видны не только передвижения машин в полях, но и дозы внесения агрохимикатов. И это, по словам и программистов, и аграриев, далеко не предел цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Платформа НОЦ

Перспективы развития этой сферы в Белгородской области связывают с работой созданного на базе университетов и аграрных предприятий научно-образовательного центра. Отдельная его платформа будет заниматься разработкой и внедрением цифровых решений в сельское хозяйство и переработку, а также в логистику, продвижение и популяризацию отечественных продуктов питания.

Электронные карты полей с информацией об особенностях почв постоянно пополняются новыми данными

- Нам было важно минимизировать влияние человеческого фактора на систему распространения продукции, - отмечает представитель холдинга "Агропромкомплектация" Алексей Газизов. - Мы понимали, что водители машин, которые перевозят товары, могут отвлекаться в рабочее время, решать нерабочие вопросы. А покупатели не получали товар в назначенный срок. Порой это становилось поводом для штрафных санкций в отношении нашей компании.

Выстраивать новую систему - цифровую, по словам Газизова, было нелегко. Однако теперь, когда контроль осуществляется при помощи "умных программ", компания не просто экономит, а видит эффект от более продуманной системы логистики и распределения ресурсов. При этом представители курско-тверского агрохолдинга присматриваются к цифровым решениям региональных IT-компаний. Разработчики программных продуктов в Белгородском НОЦ подчеркивают: их ресурсы открыты не только для земляков, но и для представителей отрасли в других регионах и даже за рубежом.

Зависимость сельского хозяйства от IT-кластера нарастает. Последние предлагают программные продукты, которыми очень удобно пользоваться, но политика большинства фирм предполагает постоянное обновление ПО, за которое необходимо платить. Аграрии приводят примеры, когда старая версия попросту перестает работать, а это значит, что сельхозбизнес вынужден вкладывать деньги в новые IT-решения. А это накладно.

"Мозги" для "железа"?

Эксперты отмечают, что эта зависимость повлекла за собой перемены на рынке IT-компаний. Руководитель направления "Точное земледелие" в компании Amazone Егор Березовский, рассказывая о программных продуктах для более эффективного растениеводства, отметил, что не вся техника, которая используется на агропредприятиях, способна выполнять поставленные задачи.

- К примеру, мы видим, что на определенном месте поля ничего не растет, а значит, есть возможность не вносить удобрения туда, где они все равно бесполезны, - поясняет Егор Березовский. - Кроме того, большинство наших полей прямоугольные, и при развороте машины углы обрабатываются неравномерно. Рекомендация о размерах капель для гербицидов и инсектицидов дается на сантиметр площади листовой поверхности, но практика показывает, что она везде разная. И какие бы нормы мы ни задали - получается, что те участки, где почва видна, обрабатываются слишком тщательно, а там, где одна зеленая масса, - недостаточно. Это чревато распространением вредителей и болезней. Поэтому мы разработали специальные машины, которые могут варьировать дозу в зависимости от качества посевов.

Эксперт подчеркивает, что без таких машин программное обеспечение не будет работать, поэтому IT-решения в данном случае попросту не имеют смысла. По его словам, будущее не только за нейронными сетями, но и за модернизацией парка сельскохозяйственной техники.

Генеральный директор компании "ЦентрПрограммСистем" Виктор Кононов отмечает: бывает, что IT-компания создает, казалось бы, непрофильный бизнес - производство сельскохозяйственных машин, которые работают на собственном ПО. Однако есть и обратные примеры.

- Многие компании - производители техники или удобрений стараются купить IT-фирму или создать собственное подразделение, которое будет заниматься цифровизацией ее продукции, - отмечает Виктор Кононов. - Сегодня мы говорим не просто о минеральных удобрениях, а об "умных" минеральных удобрениях. Нам важно знать, для какой почвы они предназначены, или, как говорят профессионалы, какие именно будут вкусными для конкретного участка пашни. То же самое касается и техники.

Топ-менеджер сравнивает зависимость машиностроителей от IT-компаний с аналогичной ситуацией на авторынке, подчеркивая: такое положение дел будет существовать до тех пор, пока IT-кластер работает на массового потребителя.

Кстати

Как только встанет вопрос сотрудничества с конкретной бизнес-компанией - к примеру, производителем беспилотных машин, то завод, который поставляет на рынок "железо", постарается приобрести фирму - производителя "мозгов". По словам Кононова, такие случаи уже были, и, скорее всего, совсем скоро можно будет говорить о соответствующей тенденции.