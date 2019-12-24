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24.12.2019 22:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичи возвращаются

Марат Хуснуллин - о строительстве жилья, метро, дорог в 2019 году
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
В уходящем году в столице построено и введено в эксплуатацию около 10,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Эти цифры привел вчера на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, отчитываясь об итогах работы стройкомплекса Москвы. Он отметил, что такого количества город еще не вводил. Но и это не все: еще примерно 500 тысяч "квадратов" жилья находится сейчас в проверке у Росстройнадзора и в ближайшее время также будет введено в строй.

"Нас часто спрашивают, зачем мы строим столько жилья, - сказал на встрече с журналистами Марат Хуснуллин. - Не приведет ли это к перенаселенности столицы, в которой и без того уже 15 миллионов жителей?" И сам себе ответил: "Не приведет. Дело в том, что обеспеченность жильем в Москве сейчас всего 20 квадратных метров на человека, а в Европе, к примеру, 30 "квадратов". Поэтому покупают новые квартиры в основном сами москвичи, чтобы улучшить жилищные условия свои и своих детей".

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Кроме того, по его словам, среди покупателей новостроек немало и москвичей, которые в свое время уехали в Подмосковье, поскольку жилье там было заметно дешевле. Сейчас, когда квартир стало строиться больше, они и по ценам стали доступнее. Поэтому многие жители пользуются моментом для того, чтобы вернуться в Москву. Прирастает же население в городе, как показал анализ, проведенный городскими властями, всего на 1 процент в год.

Заинтересован в строительстве жилья, по его словам, и город. Благодаря ему все больше жителей Москвы начинают жить поблизости от работы. В результате уменьшается маятниковая миграция из Московской области, следовательно, говорил Марат Хуснуллин, менее загруженными становятся дороги. А вот налогооблагаемая база за счет роста строительства, напротив, растет, а с ней растут и доходы города. У него появляются возможности больше строить и социальных объектов: детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов, объектов культуры. "В частности, в предстоящие три года нашей адресно-инвестиционной программой запланировано возвести столько объектов соцкультбыта, сколько мы построили за все предыдущие восемь лет", - сравнил глава стройкомплекса. Жилья же в городе за все эти годы построено 30,5 миллиона квадратных метров. Что особенно интересно, отметил он, поставлена точка в точечной застройке. Большая часть новых жилых кварталов и жилых комплексов сейчас строится в бывших промзонах, на территории Новой Москвы, а также в рамках программы реновации на месте снесенных ветхих домов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Среди приоритетов столичных властей остается и транспортное развитие города. Лишь за 2019 год построено 114 километров дорог и 24 транспортных сооружения. И это тоже не просто рекорд - не менее 100 км магистралей строится в столице ежегодно все последние восемь лет. "Темпы дорожного строительства не будут снижаться и впредь - с 2020-го до конца 2022 года планируется построить еще 352 километра дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, 58 пешеходных переходов", - заключил он. А к 2025 году Москва намерена удвоить протяженность метро: с 300 до 600 километров. О реальности этих планов свидетельствует хотя бы то, что в уходящем году построено самое большое количество новых линий подземки - 38 километров. Ежедневно на прокладке новых тоннелей под землей работают три десятка тоннелепроходческих комплексов. В ближайшее время будет запущена вторая очередь Некрасовской линии метро с четырьмя станциями: "Нижегородской" , "Стахановской", "Окской" и "Юго-Восточной".

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