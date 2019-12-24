Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать до 5 утра в новогоднюю ночь. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе канатки, уточнив, что дорога будет работать в праздничную ночь впервые.

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В понедельник, 30 декабря, канатка будет работать по обычному графику и понедельничному тарифу: с 16:00 до 21:00.

31 декабря она откроется с 11:00 и будет работать без перерывов до 5:00 утра 1 января. При этом до 23.00 действовать будут тарифы пятницы, а с 23.00 до 5.00 - тарифы выходного дня. Возобновит работу канатная дорога 1 января в 16.00 и будет работать до 23.00 (тариф выходного дня).

Со 2 по 8 января будут действовать тарифы выходного дня, покататься можно будет с 10:00 до 23:00.

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