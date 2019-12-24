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24.12.2019 22:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый год на батарейках

Электробусы и трамваи поехали с новогодней иллюминацией
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
На городском транспорте к Новому году зажгли праздничную иллюминацию. На улицы вышли 100 электробусов и трамваев с яркими гирляндами.
Сергей Собянин: Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Фото: Аркадий Колыбалов Сергей Собянин: Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Фото: Аркадий Колыбалов
Сергей Собянин: Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Фото: Аркадий Колыбалов

В этом сезоне на маршруты выпустили рекордное количество новогодних трамваев, автобусов, электробусов и поездов метро - почти 6,3 тысячи единиц. Это в 89 раз больше, чем годом ранее. "Уже сложилась традиция - в Новый год мы по-особому украшаем наши автобусы и трамваи. И в этом году решили не просто сотню машин, а более шести тысяч единиц подвижного состава украсить по-праздничному, чтобы праздник чувствовался не только на улицах", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Москвичи теперь могут прокатиться на 21 праздничном метросоставе, тысяче специально украшенных автобусов "Мосгортранса" и 160 автобусах коммерческих перевозчиков, пяти тысячах автомобилей такси. Новогоднюю символику получили даже четыре автомобиля ЦОДД, которые помогают водителям в сложных дорожных ситуациях. Праздничными наклейками украсили входные двери и турникеты метро, МЦК и МЦД, а на станциях разместили более 300 новогодних плакатов.

Но это не единственный сюрприз, который подготовили для пассажиров. "Хороший подарок для москвичей - в новогоднюю ночь городской транспорт будет впервые за всю историю бесплатным", - заявил мэр. При этом метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. Будет возможность воспользоваться и 175 маршрутами наземного транспорта. 61 маршрут из них будет работать круглосуточно, 101 - до трех ночи, а 13 оставшихся - традиционные ночные направления, хорошо известные москвичам. Продлят и работу Московских центральных диаметров (МЦД) - до двух ночи.

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