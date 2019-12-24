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25.12.2019 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Елочка - огонь!

Музеи приготовили для москвичей особое новогоднее шоу
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 292(8050)
В канун новогодних праздников со всех рекламных афиш улыбаются Деды Морозы, зазывая на новогодние шоу. Кто обещает необыкновенное ледовое представление или нереальную 3D-графику, кто зажигательные ритмы и развлекательные шоу. В большинстве случаев елки для детей проводят на больших площадках или в спорткомплексах. Но совсем маленькие дети от обилия зрителей плачут, а старших часами невозможно успокоить. Другое дело - елки в камерных пространствах столичных музеев, где можно не только повеселиться, но и узнать что-то новое. Как оказалось, таких предложений в Москве - на любой вкус. "РГ" собрала для вас самые интересные программы.
В Музее космонавтики перед встречей с Маленьким принцем гостей поздравит Дед Мороз. В Музее космонавтики перед встречей с Маленьким принцем гостей поздравит Дед Мороз.
В Музее космонавтики перед встречей с Маленьким принцем гостей поздравит Дед Мороз.

Снежный переполох в тропиках

Самое необычное новогоднее представление ждет юных москвичей в тропической оранжерее в самом центре столицы. По сюжету новогодний волшебник и Снегурочка будут знакомить детей с добрыми красивыми цветами. Противостоять им будет гусеница, превращающая растения в злобных и капризных существ. Расколдовать цветы поручено детям вместе с Дедом Морозом.

"Представление называется "Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза", декорациями станут орхидеи и пальмы, - рассказывает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. - Ведь оранжерея - это очень "новогоднее место", где пережидают зиму все растения мира. В конце спектакля зажжется елка".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Дед Мороз рассказал о самых трогательных просьбах россиян

Возраст: от 4 лет.

Где: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", проспект Мира, 26, стр 1.

Когда: с 21 декабря 2019.

Стоимость: от 500 рублей.

Астрономическая елка

По мотивам сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери сделали новогоднюю историю в Музее космонавтики. Героя сказки Маленького принца и его друзей - Летчика и Астронома, Лису и Капризную Розу - ждут испытания во Вселенной. К слову, Вселенной станет не только зрительный зал, но и все пространство музея. Как рассказали "РГ" в пресс-службе музея, эта история о дружбе и преданности напомнит о том, что зорким бывает не только глаз, но и сердце. Детей и их родителей научат зажигать звезды.

Возраст: от 5 лет

Где: проспект Мира, 111, Музей космонавтики.

Когда: 21- 22, 28- 29 декабря 2019 года и с 2 по 7 января 2020 года.

Стоимость: От 1,7 тысячи рублей.

Дед Мороз в камуфляже

Если дети любят играть в войну и им не чужды квесты, стоит побывать на "Елке Победы" в Музее Победы. Как рассказала "РГ" начальник отдела массовых мероприятий музея Юлия Севостьянова, эта новогодняя елка погрузит гостей праздника в атмосферу 1945 года. Начнется представление с призыва "Требуются смелые, решительные и находчивые бойцы!". По сюжету фронтовой Дед Мороз по дороге в Москву теряется, а помогает ему найти дорогу на праздник юный борец Ваня Гришанов. Он и гости праздника, преодолев лабиринты, ловушки, разгадав шифровки, найдут верный путь к Москве. Среди самых любопытных задачек детям предстоит оживить знаменитые полотна в музее. В конце представления - хоровод и подарки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Возраст: с 6 лет.

Где: площадь Победы, 3, Музей Победы.

Когда: с 10 декабря по 12 января.

Стоимость: 2,5 тысячи рублей.

Зазеркалье в Царицыно

В Большом Царицынском дворце, построенном для российской императрицы Екатерины II, поселится настоящая Червонная Королева. Этот литературный персонаж, придуманный Льюисом Кэрроллом, будет загадывать сложные загадки, играть в шахматы с Алисой и ее гостями, которых Королева постарается оставить в Зазеркалье.

Возраст: от 3 лет.

Где: ул. Дольская, 1 стр. 6, Музей-заповедник "Царицыно".

Когда: 20-22, 26-30 декабря, 2-3 января

Стоимость: 1,7 тысячи рублей.

Спектакль по мотивам китайских сказок и легенд добавит восточного волшебства в камерную атмосферу новогоднего бала Государственного музея А.С. Пушкина.

Подарки сделают сами

Музей истории Москвы приподнимет завесу тайны, откуда взялся Дед Мороз. "Это теплый семейный спектакль под живую музыку, - рассказывает куратор проекта Элеонора Зобе. - А в конце праздника дети сами сделают себе новогодний сувенир на память. Конечно, этим сувениром станет игрушечный Дед Мороз".

Возраст: от 2 лет.

Где: Зубовский бульвар, 2, Музей Москвы.

Когда: 22, 28, 29 декабря

Стоимость: от 1,2 тысячи рублей.

Нахимичат Новый год

В нескольких столичных музеях пройдут елки для "технарей", любителей физики и химии. Необычной может стать "Элементарная елка" на территории ВДНХ в павильоне "Робостанции". В ней детям предстоит активно помогать Деду Морозу, разгадывать научные загадки. По сюжету в канун Нового года в лаборатории новейших подарков разгорается конфликт. Атмосфера настолько накалена, что может исчезнуть таблица Менделеева.

Фото: Егор Просвирников
Фестиваль "Путешествие в Рождество" превратил Москву в праздничную Европу

Возраст: от 7 лет.

Где: проспект Мира, ВДНХ , павильон "Народное образование".

Когда: с 21 декабря.

Стоимость: от 1170 рублей.

Только в кринолинах

Ну и какой же праздник без семейных традиций? Согласно рейтингам детских новогодних представлений прошлого года, праздник в Государственном музее А.С. Пушкина вошел в число самых популярных. Как рассказали "РГ" в пресс-службе музея, в этом году посетителей ждут "Новогодние семейные балы" с уютной атмосферой городской усадьбы Хрущевых-Селезневых. Детей будут развлекать конкурсами, спектаклем, шарадами и играми ряженые в нарядах XIX века. Кульминацией станет бал с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Возраст: от 5 лет.

Где: ул. Пречистенка, 12/2, ГМИ имени Пушкина.

Когда: с 20 декабря

Стоимость: от 2 тысяч рублей.

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