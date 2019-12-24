На Белгородчине подвели итоги первого этапа программы биологизации земледелия. Анализ урожайности позволил сделать вывод: если бы не подкормка почв, то потери зерновых - с учетом летней засухи - были бы значительно больше.

Примечательно, что еще десятилетие назад, когда аграрии только начинали внедрять новые технологии, в их успех мало кто верил. Сейчас же, когда первый этап этой работы завершился и показал свою эффективность, в биологизацию земледелия, которую называют системой питания для истощенных черноземов, сельхозпроизводители готовы инвестировать средства. Более того, теперь аграриям в этом помогут федеральные субсидии.

Сейчас на каждый гектар белгородских полей ежегодно возвращается более шести тонн "сухого вещества" - органики, которая не только восполняет потери после уборки урожая, но и в принципе подкармливает черноземы. Параллельно здесь законсервировали практически все водостоки и склоны, которые раньше использовали для аграрного производства. Внесение органики контролируется при помощи специальной системы мониторинга, а раскисление почв идет высокими темпами, о которых нагляднее всего говорит статистика.

- Ежегодно в Белгородской области раскисляется 80 тысяч гектаров, в целом по стране - примерно 250 тысяч, - отмечает заместитель белгородского губернатора, курирующий АПК, Станислав Алейник.

Раньше аграриев с трудом убеждали в необходимости этого процесса. Теперь, когда практика наработана, ее поддержали и на федеральном уровне. Министерство сельского хозяйства РФ станет компенсировать агропредприятиям до 90 процентов затрат на раскисление почв. Белгородцы, к примеру, рассчитывают получить примерно 23-24 миллиона рублей.

- Единственное, что мешает нам получать большие суммы, - тот факт, что в регионе остались лишь слабокислые почвы, - добавляет Станислав Алейник. - Кроме того, мелиорант - вещество, которое используется для раскисления, - должен быть сертифицирован.

Этот процесс, по словам самих его участников, достаточно сложен и долог. При этом важно доказать безопасность мелиоранта. В случае с белгородской системой биологизации, предполагающей максимальный отказ от агрохимии, раскислителем выступает почва, оставшаяся после очистки сахарной свеклы на заводах, известь, которой отбеливают сахар, и другие отходы производства. Аграрии подчеркивают, что в безопасности этого вещества сомневаться не приходится, но если нормы требуют, остается только поддержать стремление руководителей сахарных заводов получить сертификаты. Ведь сами производители мелиоранта не субсидируются. Завершить процесс сертификации здесь намерены до начала посевной кампании. Пока сертифицированные мелиоранты есть только у производителей минеральных удобрений.

Ежегодно в Белгородской области раскисляется 80 тысяч гектаров почв, а в стране этот показатель - примерно 250 тысяч гектаров

Помимо заботы о качественном составе почв, белгородские сельхозпроизводители намерены обратить внимание на оснащение собственных предприятий техникой нового поколения. Дело в том, что посевы страдали от слишком высокой плотности черноземов. И, по словам экспертов, точно неизвестно, что больше способствует снижению урожайности - солнцепек или "спрессованная" почва. Распространенная поговорка "сей в грязь, будешь князь" - теряет свою актуальность: если это делать, семена могут оказаться в плотной почве, укатанной машинами.

Станислав Алейник отмечает, что машиностроители уже почувствовали потребность аграриев в технике нового поколения. Среди них - и региональные производители, для которых система биологизации послужила новым импульсом, и "гиганты рынка".

- Мы разработали регламент использования сельскохозяйственной техники, чтобы определить периоды, в которые она может работать в поле, - подчеркивает чиновник. - Сегодня сельхозпроизводители предпочитают технику на спаренных шинах и с шинами низкого давления. На крупноконтурных полях используются широкозахватные машины. Мы этот процесс контролируем. Все понимают, насколько это важно. Помимо раннего весеннего сева, когда велик риск переуплотнения почвы, напряженным можно назвать период подкормки озимых. Это делают, как говориться, "по корочке": утром выезжаешь - почва еще мерзлая, а к обеду она растаяла. Поэтому здесь должна использоваться техника на пневмоходу.

Контроль за тяжестью машин, качеством удобрений, раскислением, по словам Алейника, останется, однако к нему добавятся еще более строгие требования к земледельцам. Теперь власти будут следить за применением пестицидов. Программа биологизации предполагает минимизацию использования таких химикатов, но для этого сельхозтехника должна быть оснащена специальными датчиками, которые покажут количество выбросов. В департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды объясняют необходимость такого контроля, приводя в пример случившийся минувшим летом массовый мор пчел. И хотя Белгородская область пострадала от этого не так сильно, как соседние регионы, принять дополнительные меры здесь посчитали необходимым.

- Вся самоходная техника будет включена в систему мониторинга, а та, что не попадет туда, не выйдет в поля, - констатировал замгубернатора. - Гостехнадзор контролирует не только состояние машины, ее способность работать на поле, но и безопасность, в том числе и с точки зрения химических обработок, которые она производит.

Помимо административных рычагов, есть и экономические, и они, по словам самих участников рынка, более действенны. Биологизация позволяет наращивать урожайность, и, помимо банальной прибыли, это повышает еще и экспортный потенциал АПК. Кроме того, теперь на федеральном уровне должен заработать механизм стимулирования тех аграриев, которые занимаются почвосбережением. На каждый гектар можно получить до трех тысяч рублей субсидии, если соответствовать требованиям министерства. В Белгородской области, где арендная плата за гектар земли составляет 3,9 тысячи рублей, эту меру посчитали очень выгодной.