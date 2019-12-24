Пока столичная погода бьет температурные рекорды, на Поклонной горе строят ледяной городок. Природные стройматериалы привезли из Екатеринбурга и Архангельска, а скоро новую партию подвезут с озера Байкал. Из ледяных глыб скульпторы вырежут более 50 скульптур. Широкой публике их представят с 28 декабря по 12 января - на пятом по счету фестивале "Ледовая Москва".

По словам организаторов, в столицу завезли уже больше двух тысяч тонн природного льда. Не иначе как гуманитарная помощь! На календаре - почти конец декабря, а снега и зимних холодов так и не было. А вчера в городе с утра ливанул дождь. Самое время доставать зонты, а не в снежки играть! "Мы прекрасно понимаем, что в Москве такие погодные аномалии нередки, - заметил в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель фестиваля Александр Ковтунец. - Два года назад плюсовая температура держалась до 8 января, тем не менее мы работали". Капризная природа коррективы все же внесла - ледяная Кремлевская стена длиной 50 метров и с шестью горками сейчас укутана специальными панелями.

Лед для скульптур в Москву привезли из Екатеринбурга и Архангельска. Скоро подвезут еще и с Байкала

"Чтобы не растаяла", - объяснил Ковтунец. Спрятаны пока под шатрами и еще несколько массивных фигур. В обоих случаях внутри поддерживается стабильная минусовая температура. Зябко и в закрытых павильонах, в которых разместится основная экспозиция. Посвящена она великим русским достижениям.

Некоторые экспонаты почти готовы, осталось навести финальный марафет. Во всей ледяной кутерьме уже угадываются три богатыря, Вещий Олег, таблица Менделеева с подсвеченными химическими элементами. Есть даже коммуналка с предметами советского быта. Граненый стакан, кстати, самое маленькое творение фестиваля. По словам скульпторов, на одну ледяную скульптуру уходят часы. Если скульптура "страдает" гигантоманией, на нее можно потратить и дни. Работать с такими глыбами довольно опасна - каждый "кирпич" весит около 120 килограммов. Не дай бог, упадет...и пиши пропало.

Ощутить на себе все тяготы труда 24 декабря могли звезды кино и шоу-бизнеса. Им предложили проявить фантазию и создать ледяное произведение искусства, вручив им бензопилы и мелкие "косметические" инструменты. Под чутким присмотром профессионалов, конечно же. Актер Михаил Полицеймако, попытавшись вырезать скульптуру, признался: это действительно тяжелый труд, поскольку важна каждая деталь. Его коллега Георгий Дронов ударился в творчество в связке с детьми, стараясь превратить вместе с ними массивный кубик льда то ли в коня, то ли в динозавра.

По словам организаторов, фестиваль откроется вовремя, поскольку к концу недели ожидается похолодание. "Если вы просто придете, например, на фестиваль ледовых скульптур в Харбине, вы увидите только лед, полчаса походите и уйдете, - говорит Ковтунец. - А здесь можно провести три-четыре часа, и вам все равно будет интересно". Шоу будут идти каждый день.