Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине

В Иванове следователи заинтересовались ситуацией с гибелью пенсионерки, которую сбили с ног в продуктовом магазине.

Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, информация о ЧП была выявлена сотрудниками ведомства в ходе мониторинга СМИ. Уточняется, что в продуктовом магазине "Магнит" мужчина сбил с ног 89-летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы в результате падения. По данному факту полиция начала проверку, а через некоторое время пенсионерка скончалась.

В связи с ее смертью следователи просят прокуратуру передать материалы полицейской проверки в органы СК. Если в надзорном ведомстве примут положительное решение, сотрудники СК продолжат проверочные мероприятия, установят все обстоятельства ЧП и дадут ситуации объективную и правовую оценку.