Многие молодые женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, уже не желают "зацикливаться" на домашних делах и заботах, а параллельно с воспитанием малышей умудряются составлять бизнес-планы и даже открывать собственные предприятия и рабочие места. Что доказал очередной этап проекта "Мама-предприниматель", в котором с каждым годом участниц становится только больше.

За десять месяцев на занятиях в школе будущих мам побывали уже 250 человек. Фото: Ирина Штольба

Проверка на живучесть

В Ярославской области проект для потенциальных бизнесвумен с детьми, где бонус для победительницы - грант в 100 тысяч рублей на открытие собственного дела, реализуется третий год. За два первых сезона специальный тренинг-интенсив прошли 54 жительницы региона, две из которых получили грант, а в нынешнем участниц уже 35. Заявок же вообще было подано около восьмидесяти.

- В 2019 году регистрация для участия в проекте была открыта в апреле, - рассказывает заместитель директора корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Ярославской области Евгений Соколов. -Мы отобрали лучшие бизнес-идеи, которые могли участвовать в конкурсе. Первый критерий - насколько перспективна идея, близка к предпринимательству. Порой человек уверен, что предлагает бизнес-идею, хотя на самом деле она таковой не является. Эксперты определяют жизнеспособность проектов и жизнестойкость самих потенциальных предпринимателей. Это несложно сделать на основе информации, имеющейся в заявках и анкетах.

Молодые мамы, чьи идеи признаются перспективными, неделю (точнее - 40 часов) с утра до вечера учатся у опытных менторов основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом, после чего готовят итоговые бизнес-планы и выходят с ними на конкурс. Защита "дипломов" проходит перед независимым жюри, оценивающим результаты труда предпринимательниц по нескольким критериям, в числе которых - обоснованность предварительных расчетов прибыли, оригинальность и социальная значимость.

В Ярославской области лучшей идеей мамы-предпринимателя-2019 жюри на минувшей неделе признало социальный проект для будущих мам "9 месяцев", основная идея которого заключается в квалифицированной помощи женщинам детородного возраста.

- Это проект для помощи беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, в приобретении полезных для них знаний и навыков, - рассказывает автор идеи Алина Оралова - врач-педиатр, врач-невролог и сертифицированный специалист по детскому массажу. - Я сама мама троих детей и не понаслышке знаю, что это такое. Вижу, что родители часто не представляют, как понять своего ребенка, как ему помочь, а самое главное, как не навредить.

Вызвать доверие

Прошло уже десять месяцев, как бизнес-идея Алины из бумажного варианта воплотилась во вполне рабочий - с офисом, мебелью и наглядными пособиями. Сформировалась и команда единомышленников из пяти квалифицированных специалистов - для помощи молодым женщинам на разных этапах материнства. За десять месяцев на занятиях в школе будущих мам побывали уже 250 человек (в том числе бабушек и пап).

Бонус для победительницы конкурса - грант в 100 тысяч рублей на открытие собственного дела

На аренду и ремонт помещения, покупку минимального набора оборудования, мебели и пособий ушло 250 тысяч рублей. Но чтобы развиваться дальше, нужен сайт, рекламная продукция, видео-уроки, дополнительное оборудование и еще пособия, чтобы, например, детально и максимально реалистично представить "школьницам" весь механизм родов и происходящие с организмами женщины и ребенка процессы. Необходимые на все это средства Алина высчитала почти до копейки - 107 тысяч 790 рублей. Львиную долю затрат и покроет выигранный 100-тысячный грант.

И хотя чистая прибыль у молодого предприятия пока более чем скромная - 3560 рублей в месяц (с учетом арендной платы, клининга, рекламы, зарплат сотрудников и трат на расходники), Алина смотрит только вперед.

- Наша задача - создать узнаваемый бренд, вызвать доверие у посетителей, - рассказывает она о планах. - В дальнейшем мы собираемся привлекать новых специалистов. Например, консультанта по детскому сну - собеседование с ним назначено сразу после Нового года. Нам для продвижения нужен специалист по соцсетям, администратор - этим, кстати, могут заниматься тоже женщины в декрете. Мы сформировали запрос на видео-уроки для мам, которые не могут к нам прийти по разным причинам: не с кем оставить малыша или невозможно приехать в Ярославль. За счет создания интернет-сайта, видео-уроков и онлайн-консультаций наших специалистов мы надеемся выйти на рынок России.

Идею нашла на дороге

Кроме школы для будущих мам ярославны в этом году защищали бизнес-проекты по производству держателей для бутылок на самокаты, частного детского сада, центра соцоблуживания пожилых людей, мастерской плетеных изделий из искусственного ротанга, швейной мастерской, языкового центра, кондитерского цеха, студий интернет-рекламы и текстильного дизайна, свадебного агентства и сервиса аренды одежды для тематических мероприятий и фотосессий, косметического кабинета и даже школы радости (с курсами оптимиста и корпоративного антистресса). Причем многие из этих проектов уже доросли до стадии реализации или очень к этому близки. И не выигранный грант процесс становления новых бизнесов в большинстве случаев не остановит.

- Идею на полку не положу, конечно. Теперь только вперед! - участница проекта Ольга Филясова, задумавшая производить держатели для бутылок на самокаты, в своих силах уверена. - Я здесь уже нашла достаточно интересные предложения, заказы будут. Привлекла швею, будем работать в тандеме. Школа очень много дала, мы плотно занимались пять дней, хотя, на мой взгляд, времени на тренинги должно отводиться побольше. С такими знаниями мамы могут все.

Примечательно, что свою идею для бизнеса Ольга, медсестра по профессии, нашла буквально... на дороге.

- Я шла с коляской и увидела, как две маленькие девочки перебегают дорогу на мигающий зеленый свет, - рассказывает будущая мама-предприниматель. - Одна успела перебежать, а вторая нет. У нее был в руках самокат и бутылка лимонада под мышкой. По закону жанра бутылка эта падает на проезжую часть, а машины уже поехали... Слава богу, ничего плохого не случилось, девочка подняла бутылку и побежала дальше. Но после этой истории я задумалась: есть держатели для бутылок на велосипеды, но держателей на самокаты я не видела, а ведь такие средства передвижения сегодня есть в каждой семье. Тогда я и решила, что надо что-то придумывать, что-то делать, чтобы обезопасить детей.

Разработанный Ольгой держатель подходит и для трехколесных самокатов, и для "взрослых" моделей. По ее словам, он удобен и легок в употреблении и с ним справится даже малыш, потому что все сделано на липах. Признаюсь, уже очень хочется увидеть Ольгино изобретение в продаже...

А как у соседей

В Белгородской области в уходящем году победительницей проекта "Мама-предприниматель" признана Алина Ямалетдинова с идеей создания клуба приемных родителей, где приемные семьи будут получать поддержку психологов. Во Владимирской области получившая грант Екатерина Мочалова откроет кинологический центр. Победительница из Воронежской области Наталья Евсеева предложила идею студии бумажного и картонного дизайна и декора. Елена Киреева из Смоленска использует грант на организацию занятий иппотерапией с больными детьми. Калужанка Екатерина Савинова впечатлила жюри проектом такси "Автоняня" для доставки детей в детсад, школу или спортивную секцию. А Кристина Шелемина из Брянской области создает садовый центр с эколого-развивающий средой для детей.

Справка "РГ"

Федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель" создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. К участию приглашаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декретном отпуске. не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более одного года. Миссия проекта - "формирование необходимых компетенций и знаний для организации собственного бизнеса, развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП, снижение уровня безработицы в России". Грантодатель - благотворительный фонд "В ответе за будущее".