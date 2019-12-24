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24.12.2019 19:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заглянуть под елку

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы в Центральной России
Текст: Анна Скудаева, Элина Труханова, Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 290(8048)
Туры на новогодние праздники раскупаются как горячие пирожки, однако еще можно успеть сесть в последний вагон и провести каникулы в центре России или Верхневолжье. Корреспонденты "РГ" выяснили, где лучше всего отдохнуть, не уезжая далеко от дома.
Фото: Ирина Штольба В Ярославле к празднованию нового года готовы. Не хватает только снега. Фото: Ирина Штольба
В Ярославле к празднованию нового года готовы. Не хватает только снега. Фото: Ирина Штольба

Покататься на оленях

Первыми Новый год начали праздновать в Рязани: новогодняя столица России - 2020 принимает гостей с 7 декабря по 7 января. На открытие сюда прибыли Дед Мороз из Великого Устюга и властелин холода Чысхаан из Якутии в сопровождении якутской зимы Хаарчаан. Они открыли "Новогодний дом", где весь месяц будет работать ярмарка народных промыслов и ремесел с новогодними сувенирами из десятка регионов. В новогодние каникулы здесь ежедневно будут устраиваться театральные представления. Вообще же в Рязани пройдет около 300 праздничных мероприятий.

Туроператоры еще предлагают разнообразные туры в Рязань - как на встречу Нового года, так и на любые дни каникул. Стоимость трехдневного тура (две ночи) колеблется от 8 до 20 тысяч рублей. Можно приехать и самостоятельно. Гиды встречают уже на вокзале, стоимость экскурсии по городу от 400 рублей. Проблем с гостиницами в Рязани нет, цена двухместного номера от 2400, а двухкомнатный люкс с джакузи можно найти за 5500 рублей. Есть вполне приличные хостелы, переночевать в которых можно за 400-500 рублей.

Фото: iStock
Названы самые плохие подарки на Новый год

Всего на проект "Новогодняя столица" областному центру было выделено 100 миллионов рублей, из которых большая часть ушла на благоустройство скверов, улиц и бульваров, где проходят празднования. Непосредственно на организацию гуляний и забав потратят 30 миллионов. Так, на Лыбедском бульваре залили каток из искусственного льда, а на площадь Ленина завезли более 80 кубометров снега. Здесь появилась снежная горка с тремя рейлами (перилами) и трамплином, где уже прошел большой фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань!", в котором участвовали сильнейшие сноубордисты России. Спортсмены уехали, а горка осталась: рязанцев и гостей города ожидают еще и ночные лыжные гонки.

Загодя выбрали символы наступающего Нового года. Ими стали Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз. Они и встречают гостей, и угощают, и развлекают их. У каждого открылись загородные резиденции, где можно покататься и на оленях, и на собачьих упряжках. В программе празднований есть и необычные соревнования. Так, в Рюминском пруду в центральном парке пройдет "синхронное моржевание". Рыбаков приглашают на традиционный "Рыбатлон". Особое отношение в новогодней столице к валенкам - будет и хоккей в них, и соревнования на дальность броска. Ожидается и зрелищный фестиваль света и огня: каждый вечер с 5 по 7 января гости смогут полюбоваться фейрверками, лазерными и огненными шоу.

На главную площадь Рязани завезли более 80 кубометров снега и построили горку с трамплином

А еще в Рязани выбрали "вкус праздника". Кулинарный бренд новогодней столицы - калинник. Это десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Вкус ржаного хлеба с ярким оттенком настоящей калины, прямо скажем, неожиданный. Гостям предлагают два вида калинника - побольше и "на один укус" за 120 и 60 рублей соответственно. Есть и напиток - "Вкус Рязани" стоимостью около 200 рублей за бутылочку. Это травяной чай из зверобоя, иван-чая, имбиря, шалфея, эвкалипта и чабреца. Кроме того, весь месяц в ведущих ресторанах города проходит третий гастрономический фестиваль "Кухня Рязанского края" с меню на основе локальных продуктов. Здесь очень интересная кухня, так что туриста ожидают, помимо прочего, еще и новогодние гастрономические открытия.

Отведать яръУшки

Согласно данным ресурсов интернет-бронирования отелей, на неделю с 1 по 7 января 2020 года больше 80 процентов мест в ярославских отелях, апартаментах и хостелах было забронировано уже во второй половине ноября. При этом самые дорогие предложения приходятся на 1-3 января. Однако и сейчас еще можно найти номер в отеле на двоих за три тысячи рублей в сутки. В среднем же в новогодние праздники номер в ярославском отеле обойдется в шесть-семь тысяч. Сдаваемые квартиры - примерно в той же ценовой категории или дороже. Например, "однушка" на 35 квадратов в центре Ярославля предлагается за 5600, квартира меньшего размера, и тоже в центре, - за 6600, небольшая "двушка" в пяти километрах от центра города - за пять тысяч, "двушка" побольше и чуть поближе к центру - за 15000. Есть, впрочем, апартаменты с двумя спальнями и за 111 тысяч рублей за ночь.

В мини-гостинице можно устроиться в двухместном номере за 2100, а в хостеле за семейный номер с односпальной и двуспальной кроватями придется отдать 1900. Спальное место на двухъярусной кровати в общем номере для мужчин и женщин в хостеле в пик новогодних каникул предлагается за 1100-1180, хотя в ноябре, например, такие "общежития" стоили чуть больше 800 рублей.

Фото: iStock
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Самый дешевый вариант для путешествия компанией - аренда частного дома. Так, в Угличе предлагается дом 135 кв. м за 5000 рублей в сутки, там же 220-метровый коттедж - за 4000. В Ярославле коттедж с дизайнерским евроремонтом, кухней-столовой и 14 спальными местами сдается за 9000 в сутки, а "уютный дом на Волге" с 10 спальными местами - за 3500.

Средний чек в ярославских кафе и ресторанах сейчас равен примерно 500-1000 рублям. В кафе быстрого питания - плюс-минус 300. Но можно найти общепит и дешевле, причем в центре города. На улицах Собинова, Свободы, Некрасова, Республиканской, Богоявленской площади есть кафе-столовые, где можно подкрепиться в среднем за 150 рублей.

Однако гурманы едут в Ярославскую область за особым угощением. В регионе даже есть своя "Гастрономическая карта" (http://yareda.ru), помогающая узнать адреса, где можно попробовать чисто местные "специалитеты". Например, в Переславле-Залесском угостят 12 сортами кваса, хвойным лимонадом и даже эскарго по-переславски. В Ярославле расскажут, из чего готовят "ЯръУшки рыболепные" и по какому рецепту делал гурьевскую кашу Лев Толстой, в Ростове Великом предложат отведать луковый мармелад, а в селе Вятском - особой засолки огурцы.

Зрелищ в Новый год в Ярославле и области тоже будет достаточно. Старт празднованиям будет дан уже 14 декабря - традиционным "НаШествием Дедов Морозов" в Рыбинске. В Мышкине с 20 декабря по 7 января можно поучаствовать в новогодней программе с гаданиями и предсказаниями, а также в зимних посиделках в музее создателя знаменитой водки "Смирнов" Петра Смирнова. В Ярославле в тех же числах на главной площади города, Советской, будет проходить новогодняя ярмарка - с соревнованиями, конкурсами, представлениями, квестами, играми и танцевальными программами. Сюрпризы к Новому году приготовят, конечно же, и музеи. Вообще музеев на Ярославщине - на любой вкус. От классических историко-архитектурных, художественных, краеведческих и этнографических до частных, которых здесь уже девяносто. В том числе лоцманов, мыши, русских валенок и крестьянской архитектуры в Мышкине, соли - в поселке Некрасовское, утюга, радио, швейных машин, хитрости и смекалки - в Переславле-Залесском, городского быта, часов и даже Музея тюремного искусства - в Угличе.

В ростове Великом предложат отведать луковый мармелад, а в селе Вятском - особой засолки огурцы

А еще Ярославская область - это горнолыжные центры "Подолино", "Изгиб" и "Шакша", где можно вдоволь накататься на лыжах, санках и ватрушках и отлично отдохнуть всей семьей. Лишь бы зима была снежной.

Заглянуть в терем

Накануне новогодних праздников Кострома стала одним из самых популярных направлений для путешествий родителей с детьми. Это неудивительно: здесь находятся терем и резиденция российской Снегурочки, которые ежегодно привлекают тысячи туристов.

Чтобы гарантированно попасть в гости к Снегурочке, экскурсии и отели лучше бронировать заблаговременно. Билеты к внучке Деда Мороза многие туркомпании начинают заказывать для своих клиентов уже с августа. В новогоднюю ночь проживание в двухместном номере отеля в Костроме обойдется путешественнику в среднем от трех до девяти тысяч рублей, в хостеле - от 1100 до 2000 рублей за одно койко-место.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Российские отели уже распродали почти все номера на Новый год

Пообедать в костромской столовой или кафе можно в среднем за 250-300 рублей. Стоимость предновогоднего торжественного ужина начинается от 1500 рублей с человека. В меню некоторых ресторанов включены местные зеленые "похмельные" щи из специально приготовленной "щаницы", белые грузди со сметаной и икрой, собранные в местных лесах, а также приготовленные по традиционным рецептам щуки из Галичского озера, волгореченские карпы и чухломские караси.

Если вечеринка запланирована на новогоднюю ночь и включает в себя анимационную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, то минимальная стоимость входного билета составит около 2000 рублей, а средний чек праздничного банкета - 2500-3000 рублей с гостя.

Новинка сезона - новогодние и предновогодние квесты для компаний от двух до 60 человек. Организаторы праздничных развлечений утверждают, что участникам квестов скучать не придется: их будут развлекать аниматоры в различных образах, в том числе необыкновенно "рослый" Дед Мороз на ходулях.

Попариться в Суздале

Стоимость поездки в Суздаль будет в среднем в два-три раза выше, чем цена путешествия в Кострому. Средняя стоимость гостиничного номера на двоих в новогоднюю ночь в Суздале составит шесть-восемь тысяч рублей. В некоторых местах она достигает 60 тысяч рублей за ночь. За эти деньги гостям предложат уютную избу с русской баней и колодцем в самом центре города с видом на основные достопримечательности.

Здесь стоит полюбоваться на старинные церкви и монастыри, побывать в Музее деревянного зодчества, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению народной игрушки либо сплести в подарок своим близким нарядный кушак в русском стиле. При желании можно заказать индивидуальную экскурсию по городу с лицензированным гидом, посетить кузницу и торговые лавки, сфотографироваться с упряжкой коней, прокатиться в санях или в красивой карете по центральной части города. Накануне праздников средний чек в ресторанах русской кухни Суздаля начинается от 1000 рублей на человека. Гостям традиционно предлагают хрустящие огурцы, местную хреновуху, блинчики, мясные блюда и выпечку.

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