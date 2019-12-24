Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными в новогоднюю ночь

Платить за проезд в общественном транспорте столицы москвичам и гостям столицы не придется с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Будет соблюдена и сложившаяся в последние годы традиция, что метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать всю новогоднюю ночь. К услугам пассажиров будет предоставлено 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут - круглосуточно, 101 маршрут - до 03:30, 13 регулярных ночных маршрутов.

"На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января - тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)", - написал глава города. Благодаря этому все москвичи и их гости смогут встретить Новый год дома, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК - до 02:00, наземный городской пассажирский - до 3:00.