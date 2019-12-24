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24.12.2019 14:34
Проект: В регионах

Трасса-дублер разгрузит дороги во Владимире

Во Владимире построят новую дорогу-дублер улицы Добросельской, которая решит проблему транспортной связи микрорайона Доброе с остальными частями областного центра.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Как сообщает администрация региона, строительство трассы-дублера, называемой Рпенским проездом, было запланировано еще советских времен. Однако средств на реализацию проекта длительное время не выделялось. При этом количество транспорта росло, нехватка дорог приводила к формированию хронических пробок на улице Добросельской.

Фото: Администрация Владимирской области
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На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор региона Владимир Сипягин попросил об участии федерального центра в строительстве дороги-дублера во Владимире. Президент России предложение поддержал и поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета на строительство Рпенского проезда 2,2 миллиарда рублей.

- Протяженность дороги составит 2,1 километра, она будет иметь четыре полосы для движения, а также трехметровый тротуар и велодорожки, - пояснили в администрации региона.

Из регионального бюджета власти выделили мэрии Владимира 15 миллионов рублей на проектирование дороги.

По окончании разработки проектно-сметной документации будет проведена ее экспертиза, после чего власти планируют приступить к строительству трассы.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

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