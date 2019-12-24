У главного дознавателя таможни при обыске нашли 600 тысяч евро

Во вторник прояснилось, с чем были связаны масштабные следственно-оперативные мероприятия, которые силовики провели днем ранее в системе Федеральной таможенной службы. Обыски и выемки прошли как в главке ФТС, так и в некоторых управлениях, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях. Во вторник же Басманный суд уже избирал меру пресечения задержанным высокопоставленным таможенникам.

Главный фигурант этого дела - начальник управления таможенного дознания ФТС Александр Кизлык. По версии следствия, он помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. Благодаря ему преступники и правонарушители либо платили сильно заниженный по стоимости штраф, либо и вовсе освобождались от уголовной ответственности. И явно делал это главный дознаватель ФТС не из альтруистических побуждений.

По словам следователя Следственного комитета России Дмитрия Аверьянова, у Кизлыка в ходе обысков было изъято 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, несколько золотых слитков, коллекция швейцарских часов и множество драгоценностей.

Кизлыку вменяется статья Уголовного кодекса РФ о злоупотреблении полномочиями.

Вместе с Кизлыком обвиняемым по этому делу проходит его заместитель Алексей Серебро. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время суд рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу фигурантов.

В суде также стало известно, что кроме руководителей управления дознания по этому делу проходят замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и некий человек по фамилии Шурыгин.