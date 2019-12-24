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24.12.2019 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участник беспорядков на Болотной площади получил заочный приговор

Текст: Владимир Полетаев
Замоскворецкий райсуд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади столицы в 2012 году. Он сбежал от российского правосудия и был объявлен в международный розыск.
Фото: Митя Алешковский/ТАСС Фото: Митя Алешковский/ТАСС
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 - участие в массовых беспорядках, и по части 1 статьи 318 - в применении насилия в отношении представителя власти.

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Срок отбытия наказания должен был бы исчисляться с момента задержания Бученкова. И суд засчитал срок, отбытый в СИЗО и под домашним арестом, за весь срок лишения свободы, в связи с чем судья постановил закрыть дело и отменить заочно назначенную меру пресечения.

Осужденный признан виновным в том, что в ходе беспорядков прицельно бросал стеклянные бутылки в сотрудников правоохранительных органов. Полицейский был ранен в голову и руку. После этого хулиган попытался затеряться в толпе, но не остановился, а применил насилие еще к нескольким правоохранителям, нанося им удары, и распылил баллончик с газом.

Адвокат Светлана Сидоркина настаивала на том, что в данном уголовном деле не имеется состава преступления и просила суд вынести оправдательный приговор ее подзащитному, а также прекратить уголовное преследование.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бученкову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 миллионов рублей. В рамках уголовного дела для погашения ущерба была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

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Бученкова задержали в декабре 2015 года, в марте 2017-го ему изменили меру пресечения на домашний арест. В ноябре 2017 года Бученков перестал приходить на заседания суда. Как сообщила в Замоскворецком суде Москвы прокурор Екатерина Апухтина, согласно данным надзорного ведомства, заочно осужденный скрывается в одной из европейских стран. В июне 2018 года Бученков заявил в соцсетях, что получил политическое убежище в Литве.

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